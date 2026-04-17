„Виолетовите“ без Стелиян Добрев и Стефан Трайков и в Петрич

Четвърти пореден мач без загуба ще гони „Етър ВТ“ в гостуването си на последния в класирането „Беласица“. Двубоят в Петрич е днес от 17:00 ч.

„Виолетовите“ записаха в последните три кръга победа и две равенства и са амбицирани да продължат добрата серия с победа над „комитите“. И в този мач извън групата останаха наказаните халфове Стелиян Добрев и Стефан Трайков, останалите са на линия.

Главен съдия е Георги Спасов с асистенти Николай Попниколов и Георги Великов, четвърти е Мурад Адем, а съдийски наблюдател – Пламен Божидаров.

Петричани имат само една победа в последните си 11 мача, но успехът им с 1:0 над „Черноморец“ неотдавна показа, че на стадион „Цар Самуил“ се играе трудно.