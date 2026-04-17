„Виолетовите“ си тръгнаха с категорична победа от стадион “Цар Самуил” и тримата нападатели вкараха

„Етър ВТ“ спечели с 2:4 гостуването на „Беласица“ в Петрич от 29- я кръг в първенството на Втора лига.

На вратата като титуляр срещу последния в класирането започна Ангел Мартинов. В стартовия състав се завърна Мартин Николов вместо Атанас Атанасов. Отсъстваха наказаните Стелиян Добрев и Стефан Трайков. На стадион “Цар Самуил”, гостите решиха мача до началото на второто полувреме, когато водеха с 0:3.

Великотърновци започнаха силно, набързо отправиха два удара покрай вратата на домакините и изпълниха три корнера. Зкономерното се случи в 13- ата минута, в която Стивън Стоянчов проби и намира Кристиян Величков, който от десетина метра стреля покрай вратаря за 0:1. В 25- ата минута, след късо изпълнение на ъглов удар, топката бе подадена към дъгата на пеналта, където Стивън Стоянчов я пое, финтира защитник и с неспасяем шут покачи на 0:2.

Малко по- късно Ангел Мартинов спаси изстрел на Карачанаков от “Беласица” от фаул.

Второто полувреме тръгна с нов гол за гостите. В 48- ата минута Стивън Стоянчов бе изведен от дълбочина от Величков, преодоля вратаря и вкара за 0:3. При този резултат старши треньорът Иван Иванов направи три смени, а в 65- ата минута разликата набъбна на 0:4. След грешка на домакините влезлият като резерва Тома Ушагелов опъна мрежата на петричани. До края чрез Георги Каракашев в 73- ата минута и на Аспарух Смилков в добавеното време “Беласица” стига до почетното 2:4.

„Етър ВТ”: Ангел Мартинов, Мартин Николов, Георги Александров /57 Ат. Атанасов/, Никола Борисов, Анастас Пемперски, Ивайло Марков, Виктор Василев, Чавдар Ивайлов /80 Костадин Белалиев/, Росен Иванов /80 Петър Зографов/, Кристиян Величков /57 П. Петров/, Стивън Стоянчов /57 Тома Ушагелов/.