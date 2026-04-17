Водач на мотопед при бягство от полицаи се блъснал във врата на къща и се заключил в чуждия имот

Водач на мотопед е опитал да осуети полицейска проверка като успял да се укрие в чужд имот.

Екшънът, който наподобява сюжет за филм, се разиграл на 16 април около обяд в Бяла черква. В злополучния ден полицейски автопатрул е забелязал, че зад тях се движи мотопед, който при вида на полицейския автомобил, обърнал и потеглил в обратна посока.

Униформените го последвали и подали светлинен и звуков сигнал за спиране. Водачът не се подчинил и натиснал газта. Преминал на червен светофар и се блъснал във входна врата на жилище. След това влязъл в двора на чуждия имот и се заключил. При отправено му разпореждане да отвори, той отново не се подчинил.

В хода на проведените действия по разследването е установена самоличността му. Извършителят е 69-годишен жител на Бяла черква, известен на полицията и осъждан. Започнато е бързо производство под наблюдението на Районна прокуратура-Велико Търново. Тепърва ще се изяснява дали водачът е правоспособен, возилото има ли редовна регистрация и дали се е изплъзнал от униформените защото е бил пиян или дрогиран.

Веселина АНГЕЛОВА