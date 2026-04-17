За кого ще гласуваме – вижте всички листи за 4. МИР
Районната избирателна комисия в 4 МИР Велико Търново регистрира кандидат-депутатските листи на формациите, които ще участват в предсрочните парламентарни избори на 19 април.
№1 ПП “ИМА ТАКЪВ НАРОД”
- Петър Володиев Дилов
- Силвия Маринова Николовa
- Теодора Петрова Миланова
- Стефан Стефанов Карабоев
- Атанас Стоянов Иванов
- Димитър Василев Янков
- Людмила Дианова Трифонова
- Мариян Веселинов Мачев
- Федя Стефанов Анов
№2. ПП “Пряка демокрация”
- Димитър Николаев Дончев
- Илиян Иванов Симеонов
№3. КП “СИНЯ БЪЛГАРИЯ”
- Мирослав Илиев Евтимов
- Иван Пламенов Петков
- Светлана Йорданова Георгиева
- Тодор Стефанов Попов
- Магдалена Стоянова Нейкова
- Камелия Георгиева Джанабетска
- Йоан Стефанов Лудев
- Атанас Богданов Арабаджиев
- Мартина Илиянова Несторова
- Иванка Велчева Събева
- Даниел Колев Диманов
- Росен Николаев Димов
- Виктор Иванов Дамянов
- Йордан Стоянов Георгакиев
- Детелина Антонова Тонева
- Марио Димитров Цветанов
№4. ПП “Морал единство чест”
- Деян Петев Петков
- Светослав Людмилов Лазаров
- Виктор Иванов Терзийски
- Мариян Анчев Йорданов
- Иван Георгиев Тодоров
- Калин Богданов Даков
- Александър Стефанов Станев
- Любомир Мирославов Макавеев
№5. КП “БСП-Обединена левица”
- Михаил Тодоров Михалев
- Йордан Маринов Дончев
- Ирена Петкова Стасинопулу
- Миглена Христова Желязкова
- Петко Иванов Прокопов
- Марио Станимиров Иванов
- Димана Тихомирова Ангелова
- Тихомир Стоянов Тодоров
- Стоил Станков Георгиев
- Росен Стефанов Петков
- Грета Пламенова Данкова
- Дияна Стоянова Филипова
- Симона Лазарова Лазарова
- Еленка Ненчева Мачковска
- Петър Димитров Роглев
№6. ПП “Народна партия истината и само истината”
- Бахредин Салиев Салиев
- Красимир Радев Александров
- Емил Сашев Стефанов
№7. КП “Продължаваме промяната – Демократична България”
- Йордан Ивов Терзийски
- Милен Илиев Матеев
- Лили Пламенова Матева-Цанкова
- Дончо Иванов Бораджиев
- Мавроди Евстатиев Калейнски
- Елена Стоянова Димитрова
- Соня Георгиева Будева
- Николай Красимиров Илиев
- Емил Бориславов Николов
- Мирослав Тонев Асенов
- Владислав Димитров Иванов
- Стефан Станимиров Проданов
- Дияна Жекова Ганева
- Красимир Тодоров Попов
- Анна Маринова Бодакова
- Теодора Светославова Зъмчева
№8. ПП “Възраждане”
- Ангел Василев Янчев
- Александра Тодорова Тодорова
- Венцислава Маринова Йорданова
- Христо Добринов Гугучков
- Светослав Симеонов Тодоров
- Росен Христов Ангелов
- Стефан Петров Величков
- Огнян Петров Георгиев
- Даниел Димитров Иванов
- Димитър Русев Карапетков
- Пенчо Йорданов Пенчев
- Георги Стоянов Джуров
- Димитър Андреев Бояджиев
- Марина Александрова Кирова
- Красимир Любчев Кишев
- Димо Колев Колев
№9. КП “Моя България”
- Иван Дончев Атанасов
- Малвина Сашкова Борисова
№10. ПП “Движение на непартийните кандидати”
- Симеон Александров Коев
- Теодор Иванов Неделчев
- Жанет Христова Орфану
№11. КП “Алианс за права и свободи”
- Емил Христов Александров
- Ахмед Алиев Ахмедов
- Ялчин Хамидов Салиев
- Анелия Георгиева Гьозова – Драгиева
- Генчо Емилов Генчев
- Айхан Ахмедов Ахмедов
- Рефет Садулов Ибрамов
- Красен Велинов Бозов
- Мехмед Ибриямов Котаков
- Нури Хасан Асан
- Шукри Нуриев Шукриев
- Антон Сашев Антонов
№12. КП “Антикорупционен блок”
- Илза Начкова Христова
- Румен Веселинов Петков
- Силвия Йорданова Маркова
- Детелин Иванов Опров
- Марияна Иванова Нордгрен
- Антон Стойнов Дончев
- Милен Петков Джановски
- Таня Илкова Илиева
- Сашко Иванов Филев
- Пенчо Георгиев Пандъков
№13. ПП “Национално движение Непокорна България”
- Георги Страхилов Свиленски
- Петко Михайлов Тюфекчиев
- Яна Вичкова Георгиева
- Иван Даниелов Иванов
- Стефан Петров Антонов
- Илиян Мариянов Марков
- Стоян Витанов Витанов
№14. ПП “Величие”
- Павлин Стефанов Петров
- Коста Петров Костов
- Мария Монева Георгиева
- Калоян Тодоров Райков
- Александър Тодоров Данаилов
- Недялка Николова Чернева
- Димитър Красимиров Петрушев
- Маргаритка Маринова Анастасова
- Илия Димитров Илиев
- Митко Георгиев Митев
- Иван Стефанов Беливанов
№15. КП “ГЕРБ-СДС”
- Костадин Георгиев Ангелов
- Валентин Василев Точков
- Димитър Стойков Николов
- Людмил Хараламбев Гецов
- Кристиян Василев Кирилов
- Венцислав Милков Георгиев
- Емил Денчев Енчев
- Стефан Иванов Бранзелов
- Росица Генкова Генчева
- Ани Николаева Брайнова
- Камен Илиянов Илиев
- Диана Костадинова Попова
- Никифор Тодоров Тодоров
- Мая Георгиева Чолакова
- Михаела Валентинова Господинова
- Валентин Момчилов Петров
№16. КП “Трети март”
- Иван Минчев Габеров
- Калоян Георгиев Статков
- Ивелина Маринова Караиванова
№17. ПП “Движение за права и свободи”
- Йордан Кирилов Цонев
- Гюнай Мюмюнов Далоолу
- Сунай Хасанов Мунков
- Ферах Синанова Пъцева
- Мъстън Феимов Еминов
- Зия Алиев Алиманов
- Атанас Дончев Бъчваров
- Здравко Валентинов Добрев
- Ивелин Якимов Розинов
- Митко Станчев Станев
- Деница Кирилова Василева
- Самир Филипов Димитров
- Невена Блажева Иванова
- Джейхун Назми Халил
- Галя Христова Йорданова
- Ивайло Данаилов Карамфилов
№18. ПП “Нация”
- Ясен Юриев Стоянов
- Христо Стойчев Иванов
№19. ПП “България може”
- Веселин Иванов Георгиев
- Пламен Христов Стоянов
- Валентина Маринова Дянкова
- Цветомир Светославов Георгиев
- Борислава Емилова Хаджиева-Атанасова
- Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова
- Теодор Георгиев Мечкаров
- Константин Емилов Моновски
- Стоян Василев Демиревски
№20. КП “Сияние”
- Цветозар Венциславов Захариев
- Маргарит Владимиров Мицев
- Стефани Георгиева Донсузова
- Мирослав Веселинов Иполитов
№21. КП “Прогресивна България”
- Янка Тенева Тянкова
- Георги Александров Чакъров
- Диана Станчева Димитрова
- Александър Романов Узунов
- Валентин Ботев Гечевски
- Михаил Петров Ганев
- Кристина Иванова Върбанова
- Теменужка Димитрова Тодорова
- Александър Георгиев Пенчев
- Сашка Валентинова Михайлова
- Цветан Досков Досев
- Рени Желязкова Велкова
- Петър Христов Димитров
- Калин Тодоров Тодоров
- Теодор Йорданов Пуйков
- Марин Русев Богомилов
№22. ПП “Съпротива”
- Елена Виловна Табанова-Димитрова
- Венцислав Божилов Кърпачев
- Стефан Петров Какъмъков
№23. ПП “Партия на ЗЕЛЕНИТЕ”
- Йордан Богданов Богданов
- Николай Тодоров Божков
- Кольо Ивалинов Стратиев
- Маргарита Пенкова Димитрова
№24. ПП “Глас народен”
- Георги Ангелов Върбанов
- Иван Христов Минев