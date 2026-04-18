Четири медала и второ място в отборното класиране за клуб „Илия Павлов“ от Държавното по борба за момчета

232 момчета от 48 клуба стартираха на Държавния личен и отборен шампионат по борба- свободен стил, проведен в “Арена Самоков”.

Отборни шампиони станаха представителите на „Олимпиец“ (Търговище) с актив от 124 точки, след спечелени 3 титли в 12 категории.

Втори се нареди съставът на „Илия Павлов“ (Велико Търново), завършил със 106 точки, следван от „Левски“ с 99 т.

Аспарух Анастасов донесе златен медал на великотърновския клуб в категория до 44 килограма.

Вицешампион стана Кристиан Михайлов до 41 килограма, който загуби финалната схватка от Симеон Великов от „Левски“.

Сребърен медалист е и Мирослав Стойков до 52 кг. В същата каттегория съотборникът му Даниел Маринов се окичи с бронз. И двете великотърновски момчета загубиха само от Петро Карлангач от клуб „Симеон Щерев-Левски“, воден от Радослав Великов.

Денислав Сахатчиев до 57 кг завърши на пето място. Всички състезатели на клуб „Илия Павлов“ са за първа година във възрастта и се бориха в по- горна категория, информира старши треньорът Мирослав Колев.