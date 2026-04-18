Да отделим 10 минути да преброим врабчетата около нас, а експертите ще анализират състоянието на градската среда

Преброяване на врабчетата организира днес Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). От организацията призовават хората да отделят 10 минути между 9:00 и 12:00 ч., за да наблюдават и запишат броя на птиците от този вид, които срещнат в двора, парка или друго пространство. Информацията ще помогне на експертите да анализират популацията на врабчетата, които са индикатор за състоянието на градската среда, обясниха от БДЗП. Данните се въвеждат в онлайн платформа на сайта birds.bg.

Ще бъдат организирани и различни събития. В Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“са предвидени игри за деца и различни работилници. Присъстващите ще научат как да разпознават видовете врабчета, заяви за БТА Елица Иванова от БДЗП. В някои от заниманията ще се изработват и хартиени маски на врабчета. Предстои да бъдат обявени и победителите в конкурса за рисунка на врабче.

Врабчетата обитават нашата среда и когато има проблем с тях, можем да видим и какво се очаква и за хората, коментира Иванова. Липсата на храна е едно от предизвикателствата не само за врабчетата, но и за птиците като цяло, посочи тя. Градският шум и замърсяването са друг проблем, който отчитат специалистите. Затова и запазването на зелените пространства е важно, подчерта Иванова.

Данните на БДЗП сочат, че домашно врабче продължава да бъде сред намаляващите видове – популацията му е спаднала с около 50% от 2005 г. насам. В България се срещат пет вида врабчета. Най-разпространеното и най-добре познатото в нашето ежедневие е домашното врабче, а по селата и сред природата се срещат полското, скалното, испанското и италианското врабче, казаха също от организацията.

