Новите опаковки ще помогнат за намаляване на нелоялните практики и цената за потребителите

Пластмасови кутии, двойни стени и дъна заблуждават за качеството и количеството на продуктите

Новите изисквания към потребителските опаковки трябва да доведат до намаляване на допълнителните разходи за материали и отпадане на предпоставките за прилагането на различен тип нелоялни търговски практики за заблуда относно количеството и качеството на съдържащите се в тях продукти.

Това коментира в предаването „Бъргария сутрин“ по Bulgaria ON AIR основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова.

„Предстоящата забрана на пластмасови кутии за плодове и зеленчуци под 1,5 кг ще промени навиците на потребителите от по-лесно към по-ефективно пазаруване. „Всеки от нас както потребител е попадал на случаи, в които част от предварително поставените в такива кутии плодове и зеленчуци са развалени или в процес на разваляне и трябва да бъдат изхвърлени“, даде пример тя.

Предвижда се отпадането и на много други опаковки, когато функцията им не е да съхраняват и предпазват продуктите – най-тънките торбички в магазините, фолиото за групиране на стекове кутии, кенчета, бутилки и други с напитки, мини флакони за козметика в хотелите, излишните размери на кашоните и пълнежите като стиропор, въздушно фолио пр. при онлайн покупки и др.

Изискването за промяна в дизайна на опаковките – празното пространство да е максимум 50%, да няма двойни дъна и стени, както и излишни слоеве, ще ограничи предпоставките за внушения, че съдържанието е повече, отколкото е реално. Понякога този тип опаковки се проектират и изработват с чисто маркетингова цел – да се създава усещането за „престиж“ и “лукс“, без да имат каквато и да било друга функция, каза още Руменова.

Промяната по отношение на материалите, от които ще се изработват опаковките – до 70% да са рециклируеми и с по-малко излишен материал, трябва да доведе до намаляване на разходите на производителите за тях, което следва да се отрази в същата посока на крайната цена за потребителите, отбеляза експертът.

Габриела Руменова обърна внимание и на изискването за по-ясна информация за потребителите за състава на материала на опаковките и за начина на изхвърляне с цел улесняване на потребителите при разделното събиране. Тя посочи, че към момента някои държави имат собствени обозначаващи символи върху опаковките относно изхвърлянето им, но занапред те ще бъдат унифицирани за всички държави в ЕС и ще съответстват на тези, поставени върху обществените и битовите контейнери за отпадъци.

За да бъде осигурена безопасността на потребителите, са предвидени и изключения. Например, за материалите в контакт с храна при риск за здравето, лекарства и др. Освен това, изискванията няма да бъдат приложими за микробизнеси.

Според Габриела Руменова е необходима комуникационна кампания към широката общественост, която да разясни какви са реалните ползи от промените, как всеки да участва и какъв би бил конкретният ефект от това. Хората ще трябва да бъдат запознати и с новите унифицирани символи върху опаковките за разделно събиране.

Новият Регламент на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки на потребителските стоки започва да се прилага поетапно от 12 август тази година.

До 2030 г. трябва да влязат в сила всички изисквания – свеждане до минимум на празното пространство и теглото на опаковките, отпадането им или проектирането им за многократна употреба, където е възможно, всяка пластмасова опаковка да е минимум 70% рециклируема и др.

Производителите ще трябва да доказват, че опаковките отговарят на изискванията, а вносителите – да се уверяват, че такава оценка е извършена.