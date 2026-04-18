Романът „Индрише“ на Катерина Хапсали трогна великотърновските читатели

Представянето на последния роман „Индрише“ на Катерина Хапсали бе един от основните акценти в програмата на тазгодишното „Фоайе на книгата“. Творческата среща със съвременната българска писателка се проведе в петък вечерта и препълни новата зала на Библиотечно-информационния център „Славейче“ на Регионалната библиотека. Колоритната авторка на няколко романа, която е и журналист, и PR на Българското национално радио, сподели с многобройните си почитатели от старата столица интимни емоции, съкровени признания и личен опит от творческия процес при написването на романа.

Тя призна, че „Индрише“ е болезнено откровена история за липсите, които всички хора носят в себе си. Поколенчески роман за неистовото желание тези липси да бъдат запълнени, или поне маскирани пред света. Това е разказ за опита на различни хора да съхранят всичко важно от пътя си в бурканчето на живота. В този смисъл „Индрише“ е метафора и роман за съдбите на единадесет събирателни и превърнали се в любими образи на хиляди читатели герои. Които разкриват своите любови, нисши страсти, галерия от прекършени мечти, невероятни приятелства и болезнени тежести на предателството.

Хаспали сподели, че още в зародиша на идеята да води разказа от 11 различни гледни точки, е била критикувана за трудния и необичаен авторски подход. Но вместо да я откаже, това я е мотивирало. Защото в книгата всеки от героите звучи автентично и разтърсващо с личната си съдба, която обаче е част от голямата картина – пъзелът, който непрекъснато подреждаме в търсенето на смисъл.

„Индрише“ не е само автофикция, въпреки че и тук, и във всички мои книги има такъв елемент. Имах страшно много насъбрани истории на които им дойде времето да ги напиша. В живота на всеки един от нас идва някакъв момент на равносметка – аз го наричам бурканчето на живота. В романа това бурканче е със сладко от смокини. И човек се пита – какво, за Бога се случи, защо не се получи? Виждам как в живота на всеки има липси – дали в работата, или в любовта, дали в родителството. Нещо като „ама хубаво ми е, но не ми е пълно, не съм до край щастлив. И както казва една от героините ми – може семейство без обич, може трапеза без радост, може сладко от смокини без индрише. Може, но не бива“, обобщи идеята си Катерина Хапсали. А други от изводите на романа са, че капитанът не може без екипаж, а от предателства и разбито сърце се умира.

Литературните срещи с любими български автори в ежегодната инициатива на Регионалната библиотека „П. Р. Славейков“ „Фоайе на книгата“ продължават до края на месеца.

На 22 април Веселина Кожухарова ще гостува от 18.00 ч. в НЧ „Искра – 1986“ с премиерата на романа си „Сълзата на Семла“.

Елена Недялкова