Сашо Ангелов: “Раздвоен съм…Трябва да имаме характер и да вървим напред”

“Малко съм раздвоен – дали да се радвам, или да съжалявам. Не искам да коментирам отменения гол и дузпата накрая. Днес спечелиха зрителите. Когато дойдох тук, казах, че трябва да имаме характер и да вървим напред. Много е лошо да получиш гол в края на полувремето. Погледнете футболистите на “Янтра” и тези в Горна Оряховица. Нека гледаме реално. Резултатът срещу “Фратрия” не отговаряше на реалността. Искам повече.

Срещу “Миньор” ще бъде истинска битка. Момчетата трябва да покажат характер и да се поздравим с успех”, комантира след равенството 2:2 с „Янтра 2019” /Габрово/ старши треньорът на „Локомотив“ Сашо Ангелов.