Стивън Стоянчов влезе в топ 3 на голмайсторите на Втора лига

С двете си попадения при гостуването на „Беласица“, спечелено с 4:2, Стивън Стоянчов вече е в топ 3 на голмайсторите във Втора лига. Нападателят на “Етър ВТ” излезе на трета позиция с 11 попадения, пред него са само Лео Пимента от „Вихрен“ с 13 и Марк-Емилио Папазов от ЦСКА II с 12.

Любопитното е, че Стоянчов за четвърти път този сезон нанизва по 2 гола, предишните бяха срещу „Марек“, „Вихрен“ и отново срещу „Беласица“, а по веднъж се е разписвал срещу „Фратрия“ и в двата мача срещу ЦСКА II.

Малко след него е Стелиян Добрев с 9 попадения (4 за „Етър ВТ“), 4 гола има Тома Ушагелов, по 2 – Кристиян Величков, Георги Александров, Чавдар Ивайлов, Ивайло Марков, Пламен Цончев, по 1 – Атанас Атанасов, Васил Василев, Георги Иванов, Росен Иванов, Християн Цветков и дори вратарят Никола Виденов.