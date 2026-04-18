Три гостувания и едно домакинство за „Локо” /Г. Оряховица/ до края на сезона

Спортно-техническата комисия на БФС обяви програмата на Втора лига по дати и часове до края на сезона.

„Локомотив” /Г. Оряховица/ започва поредицата от четири мача с гостуване на Миньор в Перник. Двубоят на „Стадиона на мира” е на 25 април /събота/ от 18:00 часа. Следващата седмица в 31- я кръг „железничарите” почиват, тъй като имат за съперник отказалия се от участие тим на ФК “Крумовград”. На 11 май (понеделник) от 18:00 ч. горнооряховчани гостуват на “Лудогорец 2” (Разград). На 16 май (събота) от 18:00 ч. локомотивци пътуват за Ловеч, където ще срещнат “Спартак- Плевен”. В последния кръг на 23 май (събота) от 18:00 часа възпитаниците на Сашо Ангелов посрещат втория отбор на ЦСКА.