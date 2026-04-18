Ясна програмата на “Етър ВТ” до края на първенството

Спортно-техническата комисия на БФС обяви пълната програма на Втора лига по дати и часове до края на първенството.

“Етър ВТ” приема “Пирин” (Благоевград) на 25 април (събота) от 17:00 часа. Любопитно е, че от благоевградския клуб обявиха раздяла със старши треньора Манол Занев, въпреки че преди месец излязоха с официална позиция, с която подкрепиха наставника.

На 3 май (неделя) от 18:00 ч. етърци гостуват на “Черноморец” (Бургас).

Следват две поредни домакинства. На 10 май (неделя) от 18:30 ч. “виолетовите” приемат “Хебър” (Пазарджик), като мачът ще се предава пряко по MrBit.

На 15 май (петък) от 18:00 ч. великотъновци посрещат на стадион “Ивайло” и втория отбор на “Лудогорец”.

Всички мачове от последния кръг са по едно и също време – на 23 май (събота) от 18:00 ч., като етърци гостуват на “Марек” в Дупница.