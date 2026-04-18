„Железничарите” спряха габровци в зрелищен мач с четири гола и куп пропуски

Равенство 2:2 записаха отборите на „Локомотив” /Г. Оряховица/ и атакуващия елита „Янтра 2019” /Габрово/ в двубой от 29-ия кръг от първенството на Втора лига.

Домакините започнаха по-активно срещата и още в 1-ата минута Алекс Чакъров стреля опасно от удобна позиция. Топката обаче мина покрай вратата. В 12-ата гостите успяха да стигнат до попадение с първия си удар. Денислав Ангелов подаде наляво към Милчо Ангелов, който отклони към Бабалиев. Крилото пое добре и от дъгата на наказателното поле разпечата вратата на горнооряховчани.

„Локомотив” изравни резултата само четири минути по-късно. Уилфред Симонс получи на фланга след изпълнение на тъч и центрира към Редон Роймар. Той от своя страна беше оставен напълно сам, пое и от малък ъгъл с шут директно от въздуха реализира хубаво попадение за 1:1.

В 19-ата минута домакините успяха да стигнат до пълен обрат. Мариян Иванов получи до границата на наказателното поле и с плътен удар вкара за 2:1, оставяйки Християн Василев неподвижен.

Атаките продължиха и към двете врати и в последните секунди на полувремето оборът от Габроно отново изравни. Мартин Ганчев подаде на Денислав Ангелов, който изведе Милчо Ангелов. Нападателят на гостите стреля добре и прокара кълбото под вратаря за 2:2. Второто полувреме започна с натиск на гостите.

В 48-ата минута Денислав Ангелов получи пас, но не успя да реализира на почти опразнената врата. Малко по-късно отново той остана сам срещу Венцислав Димитров, който изби, а при добавката бранителите на домакините се справиха.

В 64-ата минута центриране отляво стигна до Милчо Ангелов, който подаде с глава на Мартин Райнов. Халфът засече и вкара, но попадението беше отменено заради нарушение в атака на Ангелов, което предизвика недоволството на играчите на „Янтра 2019”.

Последваха по-спокойни минути, в които действието се развиваше повече в половината на гостите, но гол така и не падна. В 88-ата влезлият като резерва Георги Димитров остана очи в очи с Венцислав Димитров, но вратарят отново успя да спаси. В ответната атака на домакините при едно ниско центриране топката се отклони в ръката на Асен Георгиев. Главният съдия обаче остана безмълвен, а при липсата на ВАР решението му бе финално.

„Локомотив“: Венцислав Димитров, Дилян Георгиев, Мариян Иванов, Пламен Аршев, Алекс Чакъров, Теодор Райков, Захари Атанасов, Георги Станимиров, Уилфред Симонс, Редон Роймар, Кевин Д’Алмейда.