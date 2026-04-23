"Царевец Етър-93"
Четири бронзови медала взеха талантите на “Царевец Етър-93” в “Арена Самоков”

Четири бронзови медала спечелиха таланти на “Царевец Етър- 93” от проведените в Самоков Държавни първенства по свободна борба.

В шампионата за деца до 11 и 13 години великотърновският клуб се поздрави с три отличия. Николай Димитров е трети в категория до 38 килограма при 11- годишните.

Александър Владимиров е с бронз в същата категория до 13 години, брат му

Георгий Владимиров също е трети, но до 35 кг., а Александър Атанасов завърши девети, информира треньорът Станислав Денчев.

Четвъртият медал за клуба в Самоков взе Денис Халил при момчетата, в категория до 68 кг.

 

