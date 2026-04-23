петък, април 24, 2026
Последни:
Спорт

Футзал клуб „Етър“почва битката за медалите срещу шампиона

БОРБА БГ

Футзал клуб „Етър“ приема „Амиго Северозапад“ в първи полуфинал за шампионската титла. Мачът е в неделя, 26 април, от 16:00 часа в ДКС „Васил Левски“.

Последните събития от редовния сезон огорчиха великотърновските футболисти и фенове. Етърци взеха така ценната победа като гости над „Черно море“ със 7:5, но накрая „Черно море“ и „Левски“ си размениха по една победа и излязоха на второто и третото място. Варненци завършиха само с 1 точка пред „Етър“, на който път бе отказана служебна победа или преиграване на мача с ЦСКА, при който вкара редовен победен гол, който реферите не видяха и отсъдиха аут.

Така „виолетовите“ останаха четвърти и в полуфиналите срещат абсолютния лидер „Амиго Северозапад“. Двата тима неотдавна играха и финал за купата, в който гостите измъкнаха победата с 4:3.

Реваншът от полуфиналите е на 3 май от 17:00 ч. в София, като се играе до две победи от три мача. Ако се стигне до трети двубой, той ще е на 4 май от 19:30 ч. отново в столицата.

Футзал клуб „Етър“ обаче се готви за победа. „След дългия сезон дойде моментът и за решаващите мачове за титлата! Тази година отново ще се изправим срещу изявения фаворит – „Амиго“. Нашите момчета са пределно мотивирани да започнат с победа след горчивата загуба във финала за Купата на България. Отново ще ни бъде необходима подкрепата на публиката!“, призоваха от великотърновския клуб.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *