Футзал клуб „Етър“почва битката за медалите срещу шампиона

Футзал клуб „Етър“ приема „Амиго Северозапад“ в първи полуфинал за шампионската титла. Мачът е в неделя, 26 април, от 16:00 часа в ДКС „Васил Левски“.

Последните събития от редовния сезон огорчиха великотърновските футболисти и фенове. Етърци взеха така ценната победа като гости над „Черно море“ със 7:5, но накрая „Черно море“ и „Левски“ си размениха по една победа и излязоха на второто и третото място. Варненци завършиха само с 1 точка пред „Етър“, на който път бе отказана служебна победа или преиграване на мача с ЦСКА, при който вкара редовен победен гол, който реферите не видяха и отсъдиха аут.

Така „виолетовите“ останаха четвърти и в полуфиналите срещат абсолютния лидер „Амиго Северозапад“. Двата тима неотдавна играха и финал за купата, в който гостите измъкнаха победата с 4:3.

Реваншът от полуфиналите е на 3 май от 17:00 ч. в София, като се играе до две победи от три мача. Ако се стигне до трети двубой, той ще е на 4 май от 19:30 ч. отново в столицата.

Футзал клуб „Етър“ обаче се готви за победа. „След дългия сезон дойде моментът и за решаващите мачове за титлата! Тази година отново ще се изправим срещу изявения фаворит – „Амиго“. Нашите момчета са пределно мотивирани да започнат с победа след горчивата загуба във финала за Купата на България. Отново ще ни бъде необходима подкрепата на публиката!“, призоваха от великотърновския клуб.