Гимназисти и лесовъди залесяваха край Първомайци

УЧЕНИЦИ ОТ ДВЕ ГОРНООРЯХОВСКИ УЧИЛИЩА И ЛЕСОВЪДИ НАПРАВИХА ЗАЛЕСЯВАНЕ КРАЙ ПЪРВОМАЙЦИ по повод Седмицата на гората.

Инициативата беше организирана от Държавното горско стопанство в железничарския град. Целта на акцията беше младите хора да усвоят практически знания в сферата на горската педагогика.

Възпитаниците на ПГХТ „Проф. д-р Асен Златаров“ и ПТГ „Васил Левски“ посетиха район, в който вече е създадена гора от черен бор, като с голям ентусиазъм и желание се включиха в попълването на терена с още фиданки.

Младежите се запознаха с предимствата на контейнерните фиданки, произведени в разсадник Джулюница и научиха повече за технологията на залесяване.

Експертите от Държавното горско стопанство в Горна Оряховица популяризираха магията на гората и в детска градина „Здравец“ в Първомайци. Горските педагози гостуваха на група „Слънчице“, където чрез игри и интерактивни методи децата влязоха в ролята на горски детективи. Малчуганите научиха любопитни факти за прилепите и търсиха горски духчета, доказвайки, че познават и обичат гората. Срещата завърши с много емоции и песни, като и децата, и лесовъдите си обещаха тези гостувания да станат традиция.

Галина ГЕОРГИЕВА