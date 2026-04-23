Инженери ще проучат възможностите за изграждане на оранжерия на повърхността на Луната

Китайски екип за изследване на Луната планира да проведе проучвания за изграждането на оранжерия на лунната повърхност, предаде Синхуа.

За плановете съобщи на пресконференция в Пекин старши космическият инженер Ван Цюн от Китайското национално космическо управление (CNSA).

Използвайки технологии за строителство на лунната повърхност, учените се надяват да изградят оранжерия, която ще позволи на роувърите и роботите на Луната да понасят по-добре и по-леко суровите условия на лунната нощ.

С продължителност 14 дни и температури, спадащи до минус 200 градуса по Целзий, лунната нощ представлява сериозно предизвикателство. Ван вярва, че с насочването на лунните изследвания към дългосрочно пребиваване на Луната, подобна оранжерия на повърхността й ще бъде от полза.

Според инженера, който е и заместник-главен дизайнер на мисията “Чанъе-6”, изучавайки пробите, върнати от сондата, китайските учени са направили редица съществени открития, разкривайки за първи път еволюционната история на обратната страна на Луната.

На 25 юни 2024 г. капсулата на сондата “Чанъе-6” кацна в северната част на Китай, връщайки на Земята за първи път в историята на човечеството 1935,3 грама проби от обратната страна на Луната.

