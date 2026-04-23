Къде ще спира токът в петък, 24 април

На 24.04.2026 г., от 8:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Павликени: с. Михалци – ТП Космо мобайл Михалци, МТП 7 Михалци СТП 6 Запад Михалци СТП 1 Църква Михалци СТП 2 Казана Михалци СТП 4 Овчарника Михалци.

На 24.04.2026 г., от 14:30 ч. до 16:00 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия по искане на ЕСО, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Полски Тръмбеш: с. Обединение в районите на ТП 6 Бреста Обединение, ТП 9 Училище с. Обединение и ТП 11 Север с. Обединение, с. Климентово. с. Вързулица, с .Масларево, НИКИ-2004 ЕООД с. Климентово, МКТП Вивател с. Обединение, Фуражна кухня с. Иванча, бензиностанция с. Масларево, Херос-Норд с. Масларево и Рам-Комерс с. Масларево.

На 24.04.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на община Павликени – с. Върбовка и всички абонати захранващи се от ВЕЛ Върбовка.

На 24.04.2026 г., от 8:00 ч. до 9:00 ч., от 16:00 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Павликени – с. Михалци, ТП ПС ВиК Мусина, МТТ Серго, МТТ Фермата, МКТП БТК МТТ Язовир – Негованка и на всички абонати, захранени от ВЕЛ Негованка.

На 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Горна Оряховица, с. Правда – абонатите захранени от СТП 3 /Стоп.двор/ Правда.

На 24.04.2026 г., от 9:30 ч. до 10:00 ч., от 15:00 ч. до 15:30 ч., поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на община Свищов – с. Горна Студена, с. Алеково и с. Александрово.

На 24.04.2026 г., от 9:30 ч. до 15:30 ч., поради профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на oбщина Свищов – с. Козловец – западния стопански двор.

На 24.04.2026 г., от 9:00 ч. до 16:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Велико Търново – ул. Седми Юли № 25 и № 27.