Мария Морчева с четири златни медала от плувен турнир в Габрово

Пореден успех грабна великотърновската състезателка Мария Морчева от ПК „Царевец“, която взе участие в балготворителен турнир по адаптирано плуване.

Съатезанието се проведе в Габрово, като взеха участие 120 плувци от 15 клуба от цялата страна. Главен органозатор на турнира беше Георги Левичаров, който е основател и председател на спортен клуб за деца и младежи със специални образователни потребности “Равен старт”.

Мария Морчева участва на четири дисциплини – 50 м св. стил, 50 м гръб, 100 м съчетано и 25 м бътерфлай. И на четирите дисциплини тя спечели златни медали.

„За нея това беше поредно силно участие в подобен форум и подобри осезателно личноте си постижения.

Състезанието беше следено и от председателя на БФ за хора с увреждания и се надяваме нашата състезателна да бъде поканена и в националния отбор и да вземе участие в международни форуми.

По време на цялото съствзание главният треньор към нашия клуб Даниел Стоянов оказа важна методическа и тактическа насоченост за доброто представяне на Мария“, коментира председателят на клуба Панайот Паздерков.