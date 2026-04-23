“Молец” и Стенли пеят за Празника на яйцето, шеф Станислав Иванов прави екзотичен десерт с манго гел и френско сабле

4000 посетители очакват за XIII издание на културното събитие

4000 посетители се очаква да споделят емоциите от XIII издание на Празника на яйцето в Павликени, който тази година ще бъде още по-наситен със събития.

И този път мероприятията ще се провеждат в парк „Кирил Ракаров“, а организаторите от Общината обещават много емоции. Програмата беше представена от кмета инж. Емануил Манолов и Мария Петкова, която е главен експерт „Култура и образование“.

Празникът започва още на 1 май с рок концерт на сцената в парка. За любителите на този стил музика ще свирят местните музиканти „Сити догс“, а след това Стенли ще изпълни любими свои песни. Концертът е насрочен за 19.00 часа.

Събитията от втория ден на празника започват в 10.30 часа с изпълнения на децата от детските градини и учениците, а водеща тази година ще бъде певицата Керана, която в предходното издание направи фурор с концерта и публиката пожела да я види отново.

Група „Молец“ са третото звездно име в програмата. Техният концерт е вечерта на 2 май и започва в 20.30 часа. Групата е поканена сред проведена анкета сред младите хора в Павликени, където ясно е изпъкнало името на техните любимци. В музикалната програма на празника са включени и местните групи „Градски комшии“ и поп дуото „Тринкетс“.

Тазгодишният шеф готвач, който ще радва посетителите на празника, е Станислав Иванов, който е победител в петото издание на телевизионния формат „Хелс китчън“.

Той ще бъде в парка от 15.00 до 17.00 часа. Рецептата, която ще покаже, е екзотична и атрактивна. Известният готвач възнамерява да приготви с 300 яйца деконструиран десерт „Павлова“ с пандишпан, запечен меренг, манго гел, шоколадов мус, шоколадов чипс и френско сабле. Всеки посетител в парка ще може да опита от кулинарното изкушение.

Нов акцент в празника тази година е участието на екипи от побратимените на Павликени градове. Поканени са Болдещ Скаени от Румъния и Леова от Молдова, които ще представят техни типични ястия с яйца. Презентациите им ще започнат в 13.30 часа.

И тази година ще бъде създаден Кът на местните традиции. Всяко от населените места в общината ще представи свои кулинарни изкушения и ще има възможност да презентира своите местни празници от културния календар. Нови участници тази година са две граждански сдружения. Това ще бъде и най-вкусната част от празника, защото посетителите ще имат възможност да опитат домашно приготвени ястия.

По традиция свое представяне на празника ще има Приютът за безстопанствени кучета, а всеки желаещ ще има възможност да получи информация как да осинови свой домашен любимец.

И този път в програмата е предвидена изложба на яйца от птиците, които живеят в Зоопарка в Павликени. Той ще бъде отворен през целия ден за жителите и гостите на града. Ще работи и обновеният Исторически музей.

Украсата за празника и тази година е дело на учениците от училищата в общината, а още една атракция за посетителите ще бъде традиционната томбола. Голямата награда тази година е електрически скутер.

Предвидени за празника са над 3500 яйца, а за децата ще бъде изграден специален кът за занимания с работилници, който ще бъде отворен от 11.30 часа в продължение на 5 часа. 40 търговци и занаятчии също ще разположат свои щандове, а на сцената ще бъде проведена и специалната игра „Руска рулетка“ с яйца.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът