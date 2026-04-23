Отборът на ОУ “Бачо Киро” е зонален първенец на „Училищни лъвчета“

В Плевен се проведе Фаза 2 (зонално ниво) от програмата „Училищни лъвчета“ 2025/26 за Зона Велико Търново. Домакин на надпреварата бяха изкуствените игрища на спортен комплекс „Балона“, където участие взеха осем училищни отбора – първенци от своите области: Плевен, Горна Оряховица, Видин, Габрово, Ловеч, Велико Търново, Монтана и Враца. След като постигнаха три убедителни победи, учениците на ОУ “Бачо Киро” (Велико Търново) заеха първото място в надпреварата и ще участват във финалния турнир в София през месец май тази година.

“Заслужен успех на всички, които съдействаха за тази турнирна победа: ученици, училищно ръководство, преподаватели, родители! Браво и успех във финалния турнир!”, коментира председателят на Зоналния съвет на БФС – В. Търново Камен Алексиев, който награди победителите.

На второ място е тимът на ОУ „Неофит Рилски“ (Габрово), на трето този на

ОУ „Христо Никифоров“ (Ловеч). Четвърти останаха малките футболисти на

СУ „Георги Измирлиев“ (Горна Оряховица).

Турнирът се организира за втора поредна година от отдел „Grassroots“ към Българския футболен съюз със съдействието на председателя на ОС на БФС – Плевен Тони Вашков.

Освен отборните отличия – купи, медали и футболни топки, осигурени от БФС и УЕФА, бяха връчени и индивидуални награди в категориите „Най-добър състезател“, „Най-добра състезателка“, „Най-добър вратар“, „Голмайстор“ и „Феърплей“.

Отборите, заели първите четири места, бяха наградени от специалните гости на събитието – областния управител на Плевен Александър Йотков и директора на Спортното училище в Плевен Цветан Антов.

Програмата „Училищни лъвчета“ продължава да дава възможност на деца от цялата страна да се докоснат до футбола, да развиват своите умения и да изграждат ценности като отборен дух, уважение и спортсменство.