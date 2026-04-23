Писателката Веселина Кожухарова представи новия си роман „Сълзата на Семла”

Авторката на осем книги Веселина Кожухарова представи последния си роман „Сълзата на Семла” от ИК „Хермес” пред многобройните си почитатели.

Творческата среща с нея се проведе в НЧ „Искра – 1896” във Велико Търново в рамките на традиционната инициатива „Фоайе на книгата”. Гостуването на Кожухарова се превърна в своеобразен моноспектакъл, тъй като писателката прочете откъси от своите творби, рецитира стихове и пя народна песен, включена в един от романите ѝ. Почитателите ѝ се увериха, че тя е артистична личност, тъй като освен майсторско перо има и редица други таланти – била е вокален педагог, основател на частно музикално училище, ръководител на група за автентичен фолклор, пише и сценарии за пиеси и детски мюзикъли.

„Романът „Сълзата на Семла” е книга за солницата в Провадия – най-старият в Европа солодобивен център”, изтъкна модераторът на срещата и читалищен деятел Теодора Миновска. По думите й този уникален археологически обект е проучван и разкрит от съученика на писателката – академик Васил Николов. Кожухарова го посещава два пъти, а самият академик казва за романа, че е жив и интересен разказ за живота в едно тракийско царство отпреди 7500 години от нашето време.

Веселина Кожухарова пише своите романи, пленена от българската история, българските родови отношения, българската народна песен, вярата на българите и красивия български език. Нейният писателски инстинкт я води към дълбините на българската душа. За нея любими са средните векове, падането на България под турско робство, Възраждането и особено годините след Освобождението.

Сред най-четените ѝ романи са „Въглени”, „До четвърто коляно”, и, „Кера”. В края на срещата тя получи картина от проф. Христо Цацинов и раздаде много автографи на своите читатели.

Елена Недялкова