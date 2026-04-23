С 80 000 евро от бюджета на Свищов поправят водопровода на Драгомирово

В свищовското село Драгомирово продължават дейностите по реконструкцията на напорния водопровод.

Предмет на строително-монтажните работи е подмяната на последната част от стария напорен довеждащ етернитов водопровод в населеното място, който през 2023 година беше подменен частично. Останалите 980 метра водопровод ф150 мм от общата дължина 2126 метра ще бъдат подменени с нови полиетиленови тръби висока плътност, с което значително ще се подобри ВиК инфраструктурата и водоснабдяването в населеното място. Дейностите ще се извършат с общинско финансиране в размер на 80 хиляди евро.

Основната цел на ВиК проекта е оптимално използване на водните ресурси и пълното задоволяване на потребностите от питейна вода на населението, като мрежата се превърне в добре експлоатирана, наблюдавана и контролирана зона. Очакваните резултати са загубите на вода да намалеят до минимум и същата да се подава в изискваното качество и напор.

Община Свищов е сред общините в България, които непрекъснато търсят възможности и разработват проекти за преодоляване на проблемите с недостига на воден ресурс и обновяване на ВиК мрежата в своите населени места. С това се цели да се гарантира обезпечаване на населението с вода и по-добро качество на живот.

В момента Общината има подготвени проекти за реконструкция на водопроводи в селата Козловец, Александрово, Горна Студена, Морава, Драгомирово, Овча могила, Хаджидимитрово и Ореш на обща стойност 4 616 444 евро и с дължина на трасето 19 287 метра.

Проектите са одобрени, имат издадено разрешение за строеж и се чака финансиране. При осигуряване на финансови средства ще започне изпълнение на строителството.

