“Семе българско” – фестивал, който се случва, за да има бъдеще

Има събития, за които научаваме след това – от снимки, от разкази, от хора, които са били там. И тогава неизбежно си казваме: „Защо не отидох?“

Националният фестивал „Семе Българско“ не е отражение на миналото, а жива реалност от настоящето, която уверено върви към бъдещето – с хармония, сплотеност и смисъл.

Това не е просто събитие, а мисия. Мисия за съхраняване и развитие на българския дух, култура, ценности и семейство. Мисия за връщане към корените – към храната, семената, земята и живота във всичките му измерения.

На 25 и 26 април в Парк „Казармите“ в Севлиево ще се проведе 12-ото издание на фестивала. Началото ще бъде дадено в 10:30 часа от Теодосий Теодосиев – Учителя Тео, който ще постави акцент върху нова инициатива, свързана с духа на България и отговорността към бъдещето.

Сред най-силните символи на фестивала остава „Кошерът – дом за семена“ – пространство, създадено с човешки ръст, в което посетителите ще открият хиляди пакетчета със семена. Те са предоставени от Селскостопанската академия, читалищата в община Севлиево, доброволци и организации, които съхраняват и предават стари български сортове. В неделния ден фестивалът ще подари още живот чрез раздаването на 12 000 растения, осигурени от партньорите от „Гората БГ“.

Фестивалът „Семе Българско“ не само говори за живота – той го създава. В партньорство с фондация „Искам бебе“ и с участието на децата от Севлиево се реализира благотворителна инициатива, в която ръчно изработени изделия се продават в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. До момента тази кауза е довела до раждането на три деца – три истински доказателства за силата на съпричастността.

Програмата включва разнообразие от ателиета, демонстрации и преживявания, които превръщат фестивала в живо пространство за учене и споделяне.

Посетителите могат да месят хляб от лимец, да се включат в работилници по калиграфия и писма до бъдещето, да създават българска шевица, да наблюдават тъкачество и традиционни занаяти, както и да участват в приказни и творчески занимания. Ще има специално пространство за медитацията на нашите баби от едно време, за разказване на истории и приказки, за преживяване на живата българска традиция.

Фестивалът ще събере вдъхновяващи лектори, сред които Теодосий Теодосиев, Деси Владовска, Стойо Иванов и д-р инж. Светла Николова. Темите ще обхванат връзката между човека и природата, силата на знанието и бъдещето на семената. Част от програмата са и безплатни прожекции на филма „Социално силните“, придружени от срещи и разговори с участници в него.

Фестивалната сцена ще предложи богата музикална програма. В съботния ден публиката ще види група „Невидено“ и Тримата тенори, а в неделя – Северняшкия ансамбъл „Иван Вълев“ и Поли Паскова. В програмата участват още читалищни състави и формации от цялата околия, които ще допринесат за усещането за жива, споделена култура.

Паралелно с това ще се проведе и Български фермерски пазар и изложение с участници от цяла България, представящи био продукти, разсад, цветя и ръчно изработени изделия. Паркът ще се превърне в жива, цветна градина, в която традицията и съвремието се срещат естествено с много красота и аромат на България.

„Семе Българско“ е фестивал, който не просто се посещава, а се преживява. Това е място, където се срещат хора със смисъл, където се раждат идеи и се създава бъдеще.

Има събития, които не бива да се пропускат. „Семе Българско“ е едно от тях, защото от кълна до върха – все е бългаеско!

