Трима халфове се завръщат в състава на „виолетовите“ за домакинството на „орлетата“

За първи път тази пролет „виолетовите“ ще бъдат в изцяло пълен състав за мач от Втора лига. Етърци приемат „Пирин“ (Благоевград) на 25 април (събота) от 17:00 ч. на стадион „Ивайло“.

Изтекоха наказанията на халфовете Стефан Трайков и Стелиян Добрев, напълно възстановен е Радослав Найденов. През седмицата имаше двама играчи с леки здравословни проблеми, но треньорският щаб се надява и те да са готови за мача. Дебют за гостите като старши треньор ще направи Ивайло Василев, който замени подалия оставка Манол Занев.

Двубоят ще бъде ръководен от Кристиян Тодоров с асистенти Димитър Димитров и Християн Симеонов. Четвърти е Иван Христов, а съдийски наблюдател – Георги Славов.

Билетите са по 7 евро и ще бъдат пуснати в продажба в събота от 13:30 ч. във фен магазина на клуба. Касите пред стадиона отварят в 15:30 ч., а входовете – в 16 ч. От „Етър ВТ“ призоваха феновете да окажат традиционно силната си подкрепа, за да продължи отборът серията си без загуба на собствен терен тази пролет и да се поздрави с победа.

Двата отбора се намират на съседни места в класирането – етърци са седми с 37 т., „орлетата“ – осми с 36.

Снимка- архив