Ученици спечелиха национално отличие с „Панаир на цветята“

Ивен Маринова, Илионора Трифонова и Александра Пенчева от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ завоюваха второ място от националното състезание „Озеленяване и цветарство“, което се проведе в София.

Надпреварата се организира със съдействието на Министерството на образованието и науката – дирекция „Професионално образование и обучение“, като домакин бе ПГ „Д-р Стамен Григоров“

В изданието тази година участие взеха девет отбора от професионални гимназии от Бургас, Велико Търново, Пловдив, Сандански, Ситово, София и Хасково, както и три отбора на ученици със специални образователни потребности от ЦСОП в София, Пловдив и Кърджали. Участниците показаха креативност, творчество и умения в четирите категории – „Букет микс“, „Бутиков букет“, „Бижу от цветя“ и „Артинсталация“.

В конкуренция с отбори от цялата страна учениците от старата столица представиха впечатляваща композиция „Панаир на цветята“, което им отреди второто място в категория „Букет микс“. Тяхната композиция ги класира на трето място и в категория „Артинсталация“, както и на трето място в отборното класиране.

Зад този успех стои и отдадената работа на техните ръководители ланд. арх. Александър Шопов и инж. Зоринка Попхристова, които подкрепиха творческите идеи на учениците. Творбите бяха оценени от жури, съставено от утвърдени специалисти от водещи университети, научни институти и практикуващи флористи.

Михаил МИХАЛЕВ