Вашият хороскоп за петък и почивните дни /24-26 април/

Лъвове, промяна в плановете ви сварва неподготвени; Телци, избягвайте разговори, които ви натоварват

В петък Луната е в Лъв и е в опозиция с Плутон. Това може да ни направи по-крайни в емоциите. Внимавайте, защото желанието за контрол ще е голямо, но тригонът със Сатурн и Нептун ни дава спасителен пояс. Ако действаме с разум и интуиция, ще намерим златния баланс. Събота продължава в същата енергия, но квадратурата с Уран носи внезапни обрати. И да си правим планове, възможно е те да не се сбъднат изцяло. Неделя вече е денят на Девата. Луната в квадратура с Венера ни прави по-критични към любимите хора. Опитайте да не се хващате за дреболии, а използвайте деня за подреждане и грижа за здравето.

ОВЕН

Не спорете с авторитети

24 април. В петък усещате силно напрежение и желание да покажете на какво сте способни в работата, но рискувате да се сблъскате с човек, който има повече влияние от вас. Вместо да влизате в спор с авторитети, насочете енергията си към задачи, които сте оставяли настрана, и ги приключете успешно. Вечерта разтоварете.

25 април. В събота плановете ви се променят ежеминутно и това ви кара да пренаредите деня си. Може да отложите среща или пътуване, но новите обстоятелства се оказват по-интересни от очакваното и ви срещат с още по-интересни хора. Не отказвайте предложение за излизане.

26 април. В неделя ви се иска да подредите пространството около себе си и да внесете ред преди новата седмица. Денят е подходящ за почистване или организиране на дома и работното място. Внимавайте как говорите с партньора си, защото сте по-чувствителни към дребни неща и лесно може да нарушите спокойствието.

ТЕЛЕЦ

Не бързайте

24 април. Стараете се да запазите спокойствие в разговорите у дома, но усещате, че някой се опитва да ви дава наставления или да ви контролира, а това ви напряга. Вместо да реагирате остро, се съсредоточете върху практични задачи. В службата работете тихо и не си изкарвайте нервното напрежение върху работата, която вършите.

25 април. В събота ви идват интересни идеи за промени в дома или във външния ви вид, но усещате, че не е моментът за необмислени разходи. Започнете деня бавно, с чаша кафе и без бързане. Насладете се на приятни разговори, които ви дават нови гледни точки.

26 април. Тялото ще ви подскаже в неделя да му обърнете внимание и да превключите на по-лек режим и повече почивка, особено в пролетния сезон, известен с пролетната умора. Разходка сред природата ще ви се отрази отлично, стига времето да го позволява. Избягвайте тежки теми с близките, обсъждания на неща, които ви натоварват психически.

БЛИЗНАЦИ

Избягвайте конфликтите

24 април. В петък думите ви имат силно въздействие върху хората и това ви кара да внимавате как се изразявате, защото в опита да изясните ситуация може да засегнете човек съвсем неволно. В работата сте прецизни и няма да оставите нищо недогледано. Вечерта прекарайте в компанията на тесен кръг.

25 април. В събота ще получите новини, които ви насочват към идеи, за които не сте се сещали досега. Възможно е да ви поканят на среща или кратко пътуване, а това означава да промените предварителните си планове. Но спонтанните решения днес са на почит.

26 април. В неделя потърсете тишина и осигурете време за себе си, за да подредите мислите си след напрегнатите дни. Денят е подходящ за четене или занимание, което изисква концентрация. Избягвайте напрегнати разговори с жени, за да не влезете в явен конфликт с тях.

РАК

Финансови притеснения

24 април. В петък мислите ви се въртят основно около пари – бъдещи приходи и разходи, което ви носи известно напрежение, но едва ли ще позволите тревогата да ви завладее. Подредете приоритетите си внимателно и действате дисциплинирано. Вечерта поговорете с партньора, за да се почувствате по-спокойни и уверени.

25 април. Непредвиден разход или дребен проблем у дома ще изиска вашата бърза реакция. Запазвате спокойствие, ще се справите. Денят е подходящ за разчистване на вещи, които само ви тежат и ви пречат.

26 април. В неделя ви се иска да създадете уют и да се погрижите за близките си. Поемете ролята на домакини и се постарайте всички да се чувстват добре. Отидете на гости на по-възрастни роднини или организирайте събиране, но внимавайте да не се натоварите с чужди проблеми, които не можете да решите.

ЛЪВ

Не всички планове се сбъдват

24 април. Усещате прилив на енергия в петък. Имате желание да действате и да движите нещата напред. Внимавайте обаче да не притискате хората около себе си и да не им поставяте прекалено кратки срокове, за да не се създаде напрежение между вас. Опитайте да проявите повече търпение, ще ви е нужно днес.

25 април. Промяна в плановете ви сварва неподготвени днес. Тази промяна може първоначално да ви подразни и да ви направи нервни и избухливи. Понякога едно ви е в главата, но съвсем друго се случва на реален терен. Приемете обстоятелствата.

26 април. В неделя ви обхваща желание да подредите живота си и да внесете ред във всичко – от графика до личните цели. Планирате внимателно, но се стараете да не пренасяте тази взискателност върху партньора си, за да избегнете ненужни спорове в края на деня.

ДЕВА

Неделя е продуктивен ден

24 април. Петък е ден, в който трябва да работите по-скоро тихо и без излишна показност. Не започвайте нищо ново, а довършете започнатите задачи спокойно. Интуицията ви е много силна и ще ви помогне да прозрете скритите намерения на колега. Вечерта си осигурете време за пълноценна и заслужена почивка.

25 април. В събота сутринта ще се чувствате отпаднали и без енергия. Не се насилвайте да вършите героични дела вкъщи. Следобед енергията ви ще се завърне рязко и ще усетите прилив на сили. Денят е подходящ да обърнете внимание на външния си вид или да пазарувате за себе си.

26 април. Неделя е вашият най-силен и продуктивен ден. Ще успеете да свършите невероятно количество работа у дома с лекота. Ще подредите всичко, което ви е дразнило през седмицата. Бъдете внимателни в общуването с половинката – днес думите ви могат да звучат по-остро, отколкото си мислите.

ВЕЗНИ

Не се страхувайте да помързелувате

24 април. Вашите приятели ще изиграят важна роля в ежедневието ви днес. Възможно е някой да ви потърси за съвет, но преценете добре дали имате сили да го изслушате и дали да поемате отговорността да посъветвате. Понякога просто е по-добре да откажете подобно нещо, за да не натоварите себе си, а и да не обърквате човека.

25 април. Събота ще промени плановете ви по съвсем неочакван начин. Може да попаднете в нова компания или да откриете интересно място, за което не сте подозирали. Не се страхувайте от експериментите днес. Денят носи вдъхновение и нови запознанства, които ще ви накарат да се почувствате социално активни.

26 април. В неделя ще почувствате нужда от пълно уединение и тишина. Денят ви подтиква да се вгледате в себе си и да подредите гардероба или личните си вещи. Не е подходящо време за шумни компании. Останете у дома и просто помързелувайте – така ще съберете сили за новата работна седмица.

СКОРПИОН

Експериментирайте

24 април. В петък вниманието ви е насочено към кариерата и начина, по който се представяте пред другите. Чувствате амбиция и желание да постигнете максимума, но сте наясно, че трябва да действате внимателно, за да не влезете в конфликт с човек, който представлява сериозен авторитет и има влияние върху вашето положение.

25 април. В събота личен въпрос изисква незабавната ви реакция и ви изважда от обичайния почивен ритъм. Партньорът може да предложи нещо смело и различно, което ви кара да погледнете на ситуацията от нов ъгъл. Денят е подходящ да разчупите рутината и да опитате нещо, което не сте правили досега.

26 април. В неделя ще се съсредоточите върху бъдещи задачи. Започвате да подреждате плановете си с голяма прецизност. Детайлите, които другите пропускат, вие забелязвате с просто око. Внимавайте само да не пренасяте критичността върху близките, защото днес сте по-склонни да виждате слабостите им.

СТРЕЛЕЦ

Непланирано пътешествие

24 април. Стремите се към нови хоризонти, но битовите задължения и рутината постоянно ще ви приземява и ще ви напомня, че живеете в общество с правила и по-консервативно мислене. Денят е подходящ за контакти с хора от далеч. Възможно е да попаднете на такива в социалните мрежи или пък да си контактувате по имейла.

25 април. Събота ще ви донесе възможност за промяна в обстановката. Може би ще решите да заминете някъде в последния момент, без никаква подготовка. Не се колебайте – това бягство от ежедневието ще ви се отрази чудесно. Бъдете готови за малки спънки по пътя, които ще преодолеете с чувство за хумор.

26 април. Налага се да се фокусирате върху домашните ангажименти, които имате в неделния ден. Ще ви се иска да довършите всичко изостанало. Всичко, което през седмицата сте отлагали за по-нататък. В края на деня ще се почувствате удовлетворени от всичко, което сте направили.

КОЗИРОГ

Не пренебрегвайте чуждото мнение

24 април. Петък е добър ден да подредите плащанията си, да разчетете разходите до края на месеца и приходите, които очаквате да получите. Чувствате се сигурни в решенията си, но не пренебрегвайте и чуждите съвети, които получавате. Мнението на другите хора също е важно и ще ви даде идеи за действие.

25 април. В събота очаквайте изненади в общуването с деца или млади хора от обкръжението си. Може да ви хрумне идея за ново хоби или творческо занимание, което да промени свободното ви време. Денят изисква от вас да излезете от строгите рамки и да си позволите забавление. Бъдете спонтанни.

26 април. Неделя ви носи желание да научите нещо ново. Денят е подходящ за четене, учене или планиране на бъдещо пътуване в детайли. Ще бъдете много прецизни в изказа си. Внимавайте в разговорите с близките – днес думите ви могат да звучат поучително и твърде тежко за другите.

ВОДОЛЕЙ

Неочаквани гости

24 април. Бъдете по-диалогични. Искате да изразите мнението си, но не усещате, че го правите по един доста категоричен и натрапчив начин. Когато изяснявате позициите си, залагайте на толерантността и по-сериозната обосновка. Агресията няма да ви помогне в случая. Напротив, ще ви наведи.

25 април. Събота ще ви поднесе изненади у дома и в семейството. Може да ви дойдат неочаквани гости или да се наложи да промените плановете си заради семеен ангажимент. Като хора на промените, ще се справите бързо с хаоса. Денят е добър да опитате нещо ново в ежедневието, което ще ви освежи.

26 април. В неделя ще се занимавате с бюджета си и с подреждане на финансови документи. Ще бъдете изключително взискателни към всеки направен разход. Внимавайте с чувствата на половинката – днес може да ви се струва, че харчи прекалено много, което да доведе до спор. Подходете с повече разбиране.

РИБИ

Не критикувайте прекалено

24 април. Петък ще ви натовари с много дребни и досадни задачи в работата. Ще имате нужда от желязна организация, за да не се изгубите в детайлите. Не пренебрегвайте здравето си и не се претоварвайте физически днес. Вечерта е идеална за пълна релаксация. Слушане на приятна музика или медитация ще ви помогне да се отпуснете.

25 април. В събота очаквайте новина от приятел, която ще ви накара да промените мнението си по важен за вас въпрос. Денят носи вдъхновение и внезапни прозрения. Може да ви хрумне идея за разходка, която да осъществите веднага. Бъдете отворени за нови преживявания и не се страхувайте от промяната в плановете.

26 април. Неделя ви носи хармония, но само ако овладеете критичността си. Ще ви се иска да прекарате времето с половинката, но може да станете прекалено взискателни към навиците й. Вместо да правите забележки, предложете да свършите нещо заедно у дома. Общата работа ще ви сближи истински..

Хороскоп за родените на 24 април – Честит рожден ден! През следващата една година ще трябва да се научите на по-голяма гъвкавост. Колкото по-малко се опитвате да контролирате събитията около вас, толкова по-лесно ще постигате големите си цели.

Хороскоп за родените на 25 април – Честит рожден ден! Очаква ви година на големи промени и неочаквани обрати в живота. Те ще ви извадят от рутината и ще ви дадат реален шанс да започнете на чисто в много важни отношения.

Хороскоп за родените на 26 април – Честит рожден ден! През следващата една година редът и дисциплината ще бъдат вашите най-добри и верни съюзници. Всичко, което изградите с търпение и внимание към детайла, ще ви донесе стабилност и признание.

Тодор Емилов-Тео