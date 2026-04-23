За първи път финалът на футболния турнир Prity Cup ще се проведе във Велико Търново
За четвърта поредна година ще се проведе турнирът Prity Cup, като сезон 2026 обещава да бъде най-мащабният и интересен досега. Състезанието вече се утвърди като едно от водещите в страната по мини футбол, привличайки стотици отбори и любители на играта.
През изминалите години турнирът премина през редица български градове, сред които Горна Оряховица, Велико Търново, Ловеч, Русе, Севлиево, Троян, Габрово и Варна. Общо над 300 отбора са взели участие в различните издания, което ясно показва нарастващия интерес и популярност на инициативата.
През 2026 г. организаторите подготвят нови и изключително атрактивни дестинации.
Освен утвърдените домакини като Горна Оряховица, Велико Търново, Ловеч и Русе, тази година към календара се присъединяват Шумен и курортът Албена. Именно Албена ще предложи нещо по-различно – възможност за настаняване на отбори, които идват от по-далечни точки на страната. Така участниците ще могат да съчетаят състезателния дух с почивка на морето и приятни моменти с приятели.
Първият турнир е на 29-31 май в Г. Оряховица, вторият – във В. Търново на 10-12 юли, следват Ловеч, Русе, Албена и Шумен. Финалният турнир за Prity Cup за първи път ще бъде във Велико Търново, като най-добрите отбори ще се съберат в старата столица на 21-23 август за излъчване на големия шампион. Миналата година това бе „Епъл“ (Джулюница).
Както всяка година, така и през този сезон ще бъде организиран финален турнир,
в който ще се срещнат шампионите и подгласниците от всички отделни надпревари. Традиционно именно този етап се превръща в кулминацията на състезанието, където нивото на игра е изключително високо, а конкуренцията – все по-сериозна. Очакванията са през 2026 г. тази тенденция не само да се запази, но и да се надгради.
Prity Cup продължава да се развива с всяка изминала година – както по отношение на организацията, така и по отношение на нивото на участниците. Амбицията на организаторите остава ясна: да предоставят отлично организиран турнир, който съчетава спорт, емоции и незабравими преживявания за всички участници.