1000 порции топалак чорба раздават на първия фестивал, посветен на местния специалитет

За първи път в павликенското село Недан ще се проведе фестивал на топалак чорбата и дебелите мезета.

С местния специалитет кулинарки от селото са участвали в други кулинарни фестивали, но сега вече на него му е отреден специален фестивал. Той ще се проведе на 25 април, на мегдана, началото е в 10 часа. Организацията е дело на уредничката на пенсионерския клуб „Ехо от младостта“ Галина Георгиева, със съдействието на „Дестинация Павликени“.

1000 порции топалак чорба очакват посетителите на фестивала. Ще ги готви майсторката Марияна Атанасова. Това е местно зимно ястие и се готви около коленето на прасето, основно от сладкия кокал. Месото се смила на кайма, правят се топчета, които врят в зелева чорба. Прави се и запръжка от праз, моркови, може да се сложи и пипер, и задължително пресни подправки. Застройва се само с яйце и щипка любов, разбира се.

Програмата на фестивала предлага още дегустации на сухи мезета, кулинарна изложба без състезателен характер – кой каквото може да предложи, и занаятчийски детски работилници.

И тъй като на празник без веселба не може, ще има и фолклорна програма. Ще свири 14-годишният гайдар Божидар Илиев, изпълнения ще имат певицата Галя Харалампиева, местен състав от Недан и фолклорна група от с. Царевец.

Всички са поканени да се забавляват и опитат от вкусната топалак чорба.

Ана РАЙКОВСКА