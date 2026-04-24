150 години от Априлската епопея честват във Ветринци

150-годишнината от началото на Априлското въстание ще бъде отбелязана във Ветринци на 25 април от 10,30 часа.

Беседа за значението на въстанието ще представят историци от Регионален исторически музей – Велико Търново, сред които и проф. д-р Светла Атанасова. Част от срещата е инициативата „Музей в куфар“, чрез която присъстващите ще се запознаят с ценни реликви от епохата.

Жители на с. Ветринци (Балван махала) се включват активно в подготовката на въстанието. Организатор е Руси Събев, помагат братята му Марин, Рашко, Трифон и даскал Иван Бойчев. В дома на Иван Колев Джагалски се съхраняват събраните пари и оръжие. С Руси Събев поддържат връзка Матей Преображенски и Христо Караминков (Бунито). Приятелство го свързва с Бачо Киро и братята му поп Гавраил Петров Трифонов и Христо хаджи поп Иринчев. Христо Караминков (Бунито). Той е един от организаторите на въстанието в Първи търновски революционен окръг в западния район на Търновска област. Осъществява връзка с местните дейци и под неговите указания се записват бъдещите четници, събират се пари за оръжие, приготвят се храна и дрехи. Вестта за решението на Общото събрание в Горна Оряховица, център на Първи революционен окръг, да се вдигне въстанието на 28 април 1876 г., донася в селото Христо хаджи поп Иринчев предния ден (в книгата на Руси Димитров, 2003).

Според Огняна Маждракова, написала през 1963 г. книга за участниците в Априлската епопея, четата на Поп Харитон е сформирана от 101 четници от с. Бяла черква, 28 от с. Михалци, 29 от с. Мусина, 17 от с. Дичин, 6 от с. Вишовград, 2-ма от с. Голямо Яларе (Русаля) и 5-ма от с. Балван махала.

В с. Мусина се събират 180 въстаници и 7 революционни дейци и вечерта на 28 април 1876 г. след обявяване на въстанието тръгват за Балкана. Задачата им е да стигнат по най-прекия път до Дряновския манастир и оттам до Стара планина.

През септември 2005 г. на научната конференция, посветена на 100-годишнината от създаването на читалище „Съгласие” в с. Ветринци, известната историчка Тянка Минчева в свое изследване съобщава за още един участник в четата на Поп Харитон и Бачо Киро – Недялко Колев Гълъбов, роден през 1852 г. в с. Балван махала, с което броят им става 6.

От с. Балван махала с четата на Поп Харитон и Бачо Киро тръгват: Кольо Маринов Топалов, роден в с. Ветринци през 1851 г., 25 г., женен, с две деца. След разбиването на четата се укрива в селото, но е предаден и заловен, лежи в затвора в Търново. След освобождението получава поборническа пенсия, но скоро след това умира. Кръстьо Иванов, роден през 1851 г., на 25 г., убит в Дряновския манастир; Марин Драганов Бояджиев, роден през 1855 г., на 21 г., убит в Дряновския манастир. Неговият родственик Петко Бояджиев е притежавал фабрика за платове в град Габрово; Рашко Георгиев Витанов, роден през 1850 г., на 26 г., убит в Дряновския манастир. Негов родственик е Белчо Витанов, а негов син – Стефан Белчев, който е живял в град София, но е починал. Повече данни трябва да се търсят от неговите деца и внуци; Тодор Обрешков, роден през 1854 г., на 22 г. При боевете в Дряновския манастир е ранен в крака, укривал се в пещерата над манастира, убит при с. Цинга, където е и погребан; Недялко Колев Гълъбов, роден през 1852 г. в с. Балван махала, но се включва в четата в с. Михалци.

Данни за Недялко Колев Гълъбов се съхраняват в библиотеката на катедралата “Пресвета Богородица” във Велико Търново. За живота му разказва и краеведът Руси Димитров от с. Ветринци, Великотърновско. Четирима четници от с. Балван махала са загинали при сраженията в Дряновския манастир.

Ана РАЙКОВСКА