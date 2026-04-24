„Дивус Маркет“ вдига кулинарен празник за втория си рожден ден

Бургери с вагю месо, фермерски съкровища, наливна бира и куп изненади превръщат уикенда в гастрономическо изживяване за гостите

АКО ИМА МЯСТО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЪДЕТО ТОЗИ УИКЕНД ВКУСЪТ И ИЗНЕНАДИТЕ ЩЕ БЪДАТ НА ПИЕДЕСТАЛ, ТОВА Е „ДИВУС МАРКЕТ“.

Магазинът за селектирани храни, който се превърна в най-големия от този сегмент в града, ще чества своя втори рожден ден на 25 и 26 април със заявка да превърне посещението и пазаруването в обекта в празненство за всички сетива. Ще има премиум продукти, кулинарни дегустации, подаръци и среща с фермери.

Акцент в програмата ще бъде участието на шеф Мартин Графов, който ще приготви апетитни специалитети с подбрани продукти от магазина. Сред големите изненади за почерпка са бургерите с вагю месо, считано за едно от най-луксозните в света. То ще бъде доставено от ферма „Елена ВАГЮ“- единствената в България, развъждаща рядката порода говеда, която вече е партньор на „Дивус Маркет“, а съвсем скоро клиентите ще могат да го открият и в постоянния асортимент.

Посетителите ще имат възможността да се срещнат с български производители и фермери, които са посветили ежедневието си на качествените родни плодове, зеленчуци, месо и др. Техните продукти са сред най-търсените и любими на редовните клиенти на обекта.

Гостите ще могат да се насладят на сирене в мех, произведено в Родопите. Това е традиционен млечен продукт за страната ни, отлежал в козя или агнешка кожа, а технологията по приготвянето му датира от 5 века.

Ще има също апетитни кашкавали, зрели над година и половина в чиста планинска среда.

Любителите на натуралните продукти ще се докоснат до света на гъбите чрез представяне на различни видове пресни диворастящи от „Гъбената ферма“ на Кристиян Дончев. Ще могат да разгледат и продукти като брашно и паста от гъби, редки трюфелни специалитети и др.

В празничната програма са включени също дегустации на вина от родни изби и представяне на наливна бира за вкъщи от водещи марки като Radeberger. Тези напитки ще станат ново попълнение в асортимента през лятото.

Гостите ще бъдат изненадани и с подаръци и много отстъпки при пазаруване.

Само за две години „Дивус Маркет“ се утвърди като лидер при магазините за селектирани хранителни стоки, а артикулите в него нараснаха от 2600 до над 3500. Тук клиентите откриват всичко – фермерски плодове и зеленчуци, диворастящи гъби, висококачествени меса, деликатесни колбаси, млечни изкушения, ядки, занаятчийски продукти и много други.

„Дивус Маркет“ се намира в квартал „Картала“ на ул. „Александър Бурмов“ 1 и разполага с удобен и безплатен паркинг.

Галина ГЕОРГИЕВА