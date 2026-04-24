Изложба „От нищо – нещо“ с рециклируеми материали направиха в ДГ „Соня“

По случай Деня на Земята в ДГ „Соня“ във Велико Търново, група „Мики Маус“, бе открита вдъхновяваща изложба под надслов „От нищо – нещо“.

Инициативата събра родители и деца в обща кауза – да покажат как чрез въображение, сръчност и грижа за природата отпадъчните материали могат да се превърнат в красиви и полезни изделия.

Изложбата включва разнообразни творби, изработени от пластмаса, хартия, текстил и други рециклируеми материали. Деца, родители и учители имаха възможност да видят оригинални играчки, декоративни предмети и креативни решения за повторна употреба на иначе ненужни вещи. Всяко изделие носи послание за отговорност към околната среда и показва, че устойчивото мислене може да започне още в най-ранна детска възраст.

„Събитието не само насърчи екологичното възпитание, но и укрепи връзката между семейството и детската градина чрез съвместно творчество. „От нищо – нещо“ доказа, че когато работим заедно, можем да превърнем малките идеи в значими стъпки към по-чиста и по-зелена планета“, посочва екипът на ДГ „Соня“.