Кампания за събиране на опасни отпадъци организират в Елена

На 28 април Община Елена организира кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от бита. Мобилният пункт е позициониран на паркинга западно от административната сграда на Общината и ще е отворен от 10 до 15 часа.

Гражданите могат да предават лекарства с изтекъл срок на годност, бои, латекс, лакове, лепила, смоли, масла, мастила и др. подобни, препарати, замърсени опаковки с опасни вещества, препарати за растителна защита и борба с вредителите, луминесцентни тръби и термометри, фотографски химикал и тонер касети.

Кампанията се осъществява със съдействието на фирма „ЕкоСейф“, като екипът й напомня, че предаваните на пункта опасни отпадъци трябва да са с ясен състав с цел правилното им обезопасяване при транспортиране.