Катастрофа между кола и камион с пострадала пътничка затвори Хаинбоаз

Пътничка пострада при тежка катастрофа между кола и камион в Хаинбоаз. Произшествието е станало около 14,00 ч. в петък в Прохода на Републиката малко след Предела. По първоначална информация лек автомобил, движещ се в посока Гурково и изпреварващ колона от автомобили е бил засечен от движещ се пред него в колоната друг автомобил. В резултат на това се е ударил в насрещнодвижещ се товарен автомобил. Пострадала е пътничка от леката кола.

Заради инцидента временно е преустановено преминаването през Хаинбоаз. Леките автомобили се пренасочват през Прохода Шипка, товарните изчакват на място.

Веселина АНГЕЛОВА

/снимката е илюстративна/