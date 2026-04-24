Над 50 участници се включват в националния кръг на състезанието „Китайски езиков мост“ във Велико Търново

Над 50 участници ще премерят знанията си по китайски език в националния кръг на състезанието „Китайски езиков мост“ за ученици и студенти, който ще се проведе в аулата на Великотърновския университет на 9, 10 и 16 май.

Събитието се организира от Институт „Конфуций“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ с подкрепата на Институт „Конфуций“ – София, и с финансовото съдействие на Посолството на Китайската народна република в България и Центъра за езиково обучение и сътрудничество.

Заявления за участие са подали студенти от водещи български университети, сред които Великотърновският университет, Софийският университет, Русенският университет, Югозападният университет и Бургаският свободен университет. При учениците най-голям е броят на участниците от София, както и от Русе, Стара Загора, Велико Търново, Свищов, Перник, Челопеч, Варна, Шумен, Пловдив и Сливен.

Нарастващият интерес към състезанието на национално ниво е показателен за устойчивото развитие на обучението по китайски език в България, както и за високата мотивация на участниците да демонстрират своите знания и умения.

