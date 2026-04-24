Нова детска площадка изграждат в кв. „Картала“

Нова детска площадка се изгражда в кв. „Картала“, тя е позиционирана в междублоково пространство на ул. „Алеко Константинов“.

Дейностите са на приключване, като уредите и съоръженията за игра, дарени от фирма „Колор 83“, са монтирани. Положена е безопасна за малчуганите настилка, поставена е оградата и предстои цялостното почистване.

Новото пространство за игра е на мястото на стара площадка, отдавна изведена от експлоатация.

Изграждането на основата на детската площадка и останалите дейности са изпълнени от Община Велико Търново.