Областният управител Валентин Михайлов изиска доклад от общините за мерките за борба с комарите

Валентин Михайлов, областен управител на област Велико Търново изиска информация от всичките 10 общини в региона относно предприетите мерки за борба с комарите.

Това се налага заради необходимостта от подобряване на координацията и обмена на информация между областите по поречието на река Дунав във връзка с възникващи проблеми, свързани с увеличаването на комарната популация. Предвид променящия се климат в България, е въпрос на време освен западнонилска треска, комарите да започнат да разпространяват по хората и животните и други опасни заболявания. Това налага обработката на терени да започне по-рано от обичайното за годината време.

„Наличието на висока комарна активност води до значителен дискомфорт за гражданите и създава предпоставки за разпространение на заболявания, което поставя въпроса сред приоритетите на общественото здраве и изисква своевременно предприемане на ефективни, координирани и устойчиви мерки на междуобластно ниво“, се казва в писмото на Валентин Михайлов до кметовете на общини.

Областният управител настоява в срок до 30 април да бъде предоставена актуална информация относно извършените през 2026 г. обработки срещу комари. Общините трябва да докладват още какви конкретни мерки са предприети до момента за ограничаване на комарната популация и опазване на човешкото здраве, в какви периоди са проведени съответните дейности, какъв е техният обхват и предвидени ли са допълнителни действия до края на настоящия сезон.

„Предоставената информация ще бъде от съществено значение за изграждането на по-добра координация между ангажираните институции, както и за предприемането на адекватни и навременни мерки за ограничаване на комарната популация в засегнатите райони“, категоричен е Областният управител.