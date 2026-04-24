Отиде си Иван Панайотов – Джовани

Тази сутрин на 80-годишна възраст от този свят си отиде Иван Панайотов – Джовани – зам.-кмет на община Велико Търново в периода 1999 – 2007. Енциклопедична и харизматична личност, Джовани, както го наричаха всички, оставя трайна следа в културния и обществен живот на старата столица и страната.

С Иван Панайотов си отиде една епоха. С него сякаш си тръгва и голяма част от историята на Старо Търново, защото той беше най-възторженият му пазител. Нямаше друг във Велико Търново, който с толкова плам да разказва подробно за всяка стара сграда, за някогашни случки, за местни личности и изтекли през времето мечти.

Той познаваше детайлно сърцето на стария град, копнееше за неговото съживяване и се опитваше със неистово упорство да прави всевъзможни илачи, за да затупти отново в душите на великотърновци. И сякаш успяваше, защото Джовани беше енциклопедията, от която всички се нуждаеха, когато искаха да попитат за някоя стара сладкарница, за някоя отминала като легенда случка или да си припомнят екзотична личност от стария градски хайлайф.

На Джовани не му тежеше да разказва, но му тежеше, че един ден няма да има кой да помни, няма да има кой да разкаже за шкембеджийницата “Здраве” например, накъдето след тренировки по пинг-понгн е хапвал шкембе за 12 стотинки. Няма да има и кой да разкаже къде е била първата пожарна станция, какво е ставало по хълмовете, колко мечти са погубени по старите калдъръми. Джовани беше пазител, нека почива в мир, прегърнал своето любимо Търново.

Поклон и светъл път!

