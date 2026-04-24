Иван Панайотов - Джовани
Отиде си Иван Панайотов – Джовани

БОРБА БГ 4711 четения 0 Comments

Тази сутрин на 80-годишна възраст от този свят си отиде Иван Панайотов – Джовани – зам.-кмет на община Велико Търново в периода 1999 – 2007. Енциклопедична и харизматична личност, Джовани, както го наричаха всички, оставя трайна следа в културния и обществен живот на старата столица и страната.

С Иван Панайотов си отиде една епоха. С него сякаш си тръгва и голяма част от историята на Старо Търново, защото той беше най-възторженият му пазител. Нямаше друг във Велико Търново, който с толкова плам да разказва подробно за всяка стара сграда, за някогашни случки, за местни личности и изтекли през времето мечти.

Той познаваше детайлно сърцето на стария град, копнееше за неговото съживяване и се опитваше със неистово упорство да прави всевъзможни илачи, за да затупти отново в душите на великотърновци. И сякаш успяваше, защото Джовани беше енциклопедията, от която всички се нуждаеха, когато искаха да попитат за някоя стара сладкарница, за някоя отминала като легенда случка или да си припомнят екзотична личност от стария градски хайлайф.

На Джовани не му тежеше да разказва, но му тежеше, че един ден няма да има кой да помни, няма да има кой да разкаже за шкембеджийницата “Здраве” например, накъдето след тренировки по пинг-понгн е хапвал шкембе за 12 стотинки. Няма да има и кой да разкаже къде е била първата пожарна станция, какво е ставало по хълмовете, колко мечти са погубени по старите калдъръми. Джовани беше пазител, нека почива в мир, прегърнал своето любимо Търново.

Поклон и светъл път!

Вижте една от последните публикации на “Борба” за Джовани и неговата забележителна книга.

Иван Панайотов тръгна по следите на бележити търновци, успели в чужбина, и написа книга за тях

Вижте още

​​​​​Четири екипа пожарникари гасиха пламнал фураж край кравеферма

БОРБА БГ 1126 четения 0

Археологът Калин Чакъров проучва римския каптаж в Мусина заедно с доброволци

БОРБА БГ 1997 четения 0

8-месечно бебе се нуждае от скъпоструваща операция, за да прогледне

БОРБА БГ 1016 четения 0

