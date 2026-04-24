Прокурор Димитър Лещаков запозна ученици с отговорността на прокурорската професия
Прокурор Димитър Лещаков от Апелативна прокуратура – Велико Търново се срещна с ученици от VII и IV класове в СУ „Владимир Комаров“ . В рамките на проведените две поредни лекции той представи принципите на разделението на властите в демократичните държави, структурата на Съдебната система и на Прокуратурата на Република България.
Показвайки прокурорската тога, прокурор Лещаков разкри пред учениците основните функции на Прокуратурата и разказа за професията на прокурора, като защитник на обществения интерес, правовия ред и върховенството на закона.
На достъпен за възрастта на подрастващите език, той обясни за спецификите и разликите между отговорностите на работещите юристи, като прокурор, съдия, адвокат, следовател и разследващ полицай и ролята на всеки от тях от разкриване на престъплението до осъждането на виновното лице.
Магистратът обърна внимание на момчетата и момичетата, че като непълнолетни лица носят отговорност за постъпките си и също така могат лесно да станат жертви на престъпни деяния. В края на срещите той показа Наказателен кодекс, като всеки от учениците с любопитство прочете предвидените наказания за различни престъпления.
Лекциите са част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.
Веселина АНГЕЛОВА