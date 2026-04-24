Прокурор Димитър Лещаков запозна  ученици с отговорността на прокурорската професия

На достъпен за възрастта на подрастващите език, той обясни за спецификите и разликите между отговорностите на работещите юристи, като прокурор, съдия, адвокат, следовател и разследващ полицай и ролята на всеки от тях от разкриване на престъплението до осъждането на виновното лице.

Магистратът обърна внимание на момчетата и момичетата, че като непълнолетни лица носят отговорност за постъпките си и също така могат лесно да станат жертви на престъпни деяния. В края на срещите той показа Наказателен кодекс, като всеки от учениците с любопитство прочете предвидените наказания за различни престъпления.

Лекциите са част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, която се реализира от Висшия съдебен съвет и Министерство на образованието и науката.