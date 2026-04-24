С „Митове и истини за приемната грижа“ се запознаха студенти във ВТУ

Среща със студенти и преподаватели на тема „Митове и истини за приемната грижа“ се проведе в Пети корпус на Великотърновския университет. Събитието даде възможност на бъдещите педагози от Педагогическия факултет да разговарят с действащи приемни семейства и представители на Областния екип по приемна грижа.

Основен акцент бе поставен върху реалните измерения на приемната грижа, преодоляването на разпространени стереотипи и изграждането на по-дълбоко разбиране за нейната роля в обществото. В рамките на срещата участниците обсъдиха обществените нагласи към приемната грижа, предизвикателствата пред приемните родители и значението на подкрепящата среда за развитието на децата. Дискусията премина с активното участие на студентите, които зададоха въпроси и споделиха своите впечатления и бъдещи професионални нагласи.

В събитието се включиха заместник-ректорът по учебната дейност доц. д-р Боряна Здравкова, деканът на факултета проф. д-р Маринела Михова и директорът на дирекция „Социални политики, здравеопазване и транспорт“ към Община Велико Търново Росица Димитрова.

В приветствието си доц. Здравкова поздрави всички присъстващи от свое име и от името на ректора проф. д-р Димитър Димитров, като им пожела успешна и ползотворна дискусия, повече смелост и съпричастност към каузата на приемната грижа, както и вдъхновение да бъдат активни участници в изграждането на по-грижовно общество.

Срещата затвърди ангажираността на академичната общност към социално значими теми и подчерта ролята на образованието за формиране на активна гражданска позиция и професионална отговорност.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ