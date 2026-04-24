Seven-Eleven сред отличените в Takeaway.com Awards 2025 за Велико Търново

Кои са ресторантите, които клиентите избират най-често, когато поръчват храна онлайн? Отговор на този въпрос дават Takeaway.com Awards 2025 – ежегодните награди на платформата Takeaway.com, които отличават най-предпочитаните заведения в страната. В България инициативата се провежда за шеста поредна година, като победителите се определят чрез гласуване от потребителите.

Тазгодишното издание обхваща широк спектър от категории, както по вид кухня, така и по градове, като отличията отразяват реалните навици и предпочитания на клиентите при онлайн поръчките. Резултатите ясно показват нарастващата роля на доставките и значението на бързото, качествено и достъпно хранене.

Категорията „Най-добър ресторант във Велико Търново“ тази година печели Seven-Eleven BBQ & Fast Food – заведение, което комбинира BBQ предложения и бърза кухня и се утвърждава като предпочитан избор сред местните. В категорията бяха отличени и Bianco Family Restaurant (Ресторант Бианко Фемили) и Restaurant Asenevtsi (Ресторант Асеневци), които допълват топ 3 ресторантите с най-много гласове от потребителите.

Отличието е показателно и за по-широка тенденция – засилен интерес към концепции, които съчетават удобството на бързото хранене с добре подбрани продукти и ясно изградена идентичност. В комбинация с развитието на онлайн платформите, ресторанти като Seven-Eleven успяват да достигнат до все по-широка аудитория.

Takeaway.com Awards се утвърждават като важен ориентир за ресторантьорския сектор, като не само отличават най-добрите, но и очертават променящите се навици на потребителите – все по-голямо търсене на разнообразие, бързина и качество при поръчките на храна.