Стогодишни уникални пощенски картички представят във фестивала „Творческа пролет в Разпоповци“

Някогашното село Разпоповци, родно място на Георги Георгиев – ГЕЦ, сега част от Елена, отново дава среща на творчеството и приятелството.

На 25 април в читалище „Просвета – Разпоповци – 1881“ ще се проведе осмото издание на фестивала „Творческа пролет в Разпоповци“. Организатор е културната институция, но основен двигател на проявите е семейство Люба и Фикрат Салимови, които отдавна са напуснали родната Литва и са избрали китното еленско село за свой дом.

Очаква се богата програма, която започва в 11 часа, а ето и акцентите в нея.

Фикрат Салимов се е постарал и организира изложбата „България върху стари картички“. Тя представя 50 пощенски картички от първата половина на 20-и век. Сред тях има няколко много редки и уникални, от Първата световна война. Експозицията събира колекциите на читалище Разпоповци, и най-вече тази на даскал Петко Коев, един от учредителите на читалището. Има и от частни колекции, уточни за „Борба“ Фикрат Салимов. Откриването е по време на фестивала, но ще може да бъде разгледана до края на септември.

Музикалната приказка е от децата от формация „Камерна музика – пиано“ с педагог Александра Гедзъ. Малките пианисти ще ви поведат в свят на красота и хармония, представяйки произведения на велики композитори, пречупени през тяхната искреност и талант.

Част от програмата на фестивала е представянето в салона на читалището на стихосбирката от Петър Чухов „В края на леглото“, 21-ва за автора.

„В новата стихосбирка на Петър Чухов се откриват някои от важните особености на неговия поетичен почерк, които го правят разпознаваем – лаконизмът, преобръщанията, неочакваните поанти, поетизирането на всекидневното. Но въпреки това тази книга е някак различна, по-притихнала, по-тъжна, по-отказваща да тушира страховете. Може би защото срещата с другото човешко същество в нея е по-категорично отложена, прегръдката и сливането са по-невъзможни и даже в съня преплитането не се случва. Целенасочено отстъпеното място на леглото остава празно“, казва за автора и поезията му българската поетеса, литературен критик и преподавател по литература в Софийския университет Амелия Личева.

Досега книгата е имала представяния в София, Пловдив, Асеновград, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Бургас, Созопол (на „Аполония“), Трявна, Габрово, Дряново.

С това не се изчерпван проявите. Изложба с рисунки „Пролетни истории от малки и големи“ ще зарадва почитателите на изобразителното изкуство. Любопитна е и изложбата с пъзелни картини на Венко Стефанов „Светът в хиляди парченца“.

Преди фестивала Люба Салимова е организирала майсторски клас за рисуване върху чадъри, с малки и големи. Резултатите – ярки, необичайни и оригинални чадъри, които могат да усмихнат всеки, могат да се видят на 25 април. Предвиждат се и детски работилнички.

Макар и с малко жители, културната дейност в Разпоповци, ръководена от читалището, не е спирала. Самата сграда обаче се нуждае от ремонт, най-вече фасадата.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Фикрат Салимов