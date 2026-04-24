Топ състезатели от шест държави идват в Горна Оряховица за „Златен лъв 2026“

Горна Оряховица посреща международния турнир по армрестлинг „Златен лъв 2026“, който ще се проведе по повод 30-годишния юбилей на „Локомотив 96“

На 2 и 3 май 2026 г. спортна зала „Никола Петров“ ще бъде домакин на едно от най-престижните и дългоочаквани събития в календара на този спорт у нас.

Тазгодишното издание има специално значение, тъй като клуб „Локомотив 96“ отбелязва своя 30-годишен юбилей.

Именно в Горна Оряховица преди три десетилетия е създаден първият клуб по армрестлинг в България – началото на организирания армрестлинг в страната.

През годините „Локомотив 96“ се утвърждава като школа за шампиони и място, от което тръгват едни от най-големите имена в българския армрестлинг, превръщайки града в истинската „мека“ на този спорт у нас.

Очаква се турнирът да събере едни от най-силните състезатели от България и чужбина. Потвърден интерес има от отбори и състезатели от Румъния, Гърция, Полша, Украйна и Китай, което допълнително затвърждава международния престиж на надпреварата.

Състезанието ще бъде и важна генерална репетиция преди Европейското първенство по армрестлинг, което ще се проведе през юни в Румъния. Именно затова се очаква в Горна Оряховица да пристигнат редица национални състезатели и водещи имена, които ще използват „Златен лъв“ като основно контролно състезание преди шампионата на Европа.

Главен съдия на турнира ще бъде международният арбитър Юдита Вйерчинска от Полша – име с огромен авторитет в световния армрестлинг.

Освен зрелищните двубои при мъжете и жените, организаторите подготвят и специален акцент върху младите таланти.

На 1 май, в навечерието на турнира, ще се проведат междуучилищните финали по армрестлинг, които ще съберат ученици от различни училища и ще дадат възможност на младите състезатели да покажат своята сила, характер и спортен дух.

Турнирът ще се проведе по международните правила на професионални армрестлинг маси и система на двойна елиминация. Общият награден фонд е 5000 евро. Три шампионски колана и купи за отборното класиране са подготвили организаторите.

Официалното откриване е на 2 май от 10:30 ч. Входът за зрители е свободен.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на Горна Оряховица и региона да станат част от едно голямо спортно събитие, което ще събере традиция, сила, международен престиж и празнична атмосфера в сърцето на българския армрестлинг.

Събитието се реализира с подкрепата на Община Горна Оряховица, както и с помощта на партньорите на турнира – Комплекс „Бабенец“, Go Grill и WINBET.