Ценнни вещи на вечния голмайстор на „Етър“ показаха в изложба, посветена на 102- годишнина на великотърновския клуб

Изложба, посветена на 102-годишнината на „Етър“ и вечния голмайстор на търновския отбор Димитър Цеков, беше официално открита в Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков” във Велико Търново. Събитието е част от програмата на „Фоайе на книгата с автограф” и на него присъстваха бивши футболисти и почетни граждани, футболни деятели, общински съветници и любители на спорта.

В изложбата, която ще остане във фоайето на библиотеката да края на април, могат да бъдат видени футболните обувки на Цеков, с които вкарва последния си гол на 71-годишна възраст, фланелка, топка, снимки, флагове на отбори, срещу които е играл „Етър“, сред който и на „Интер“ (Милано), значки, брошури. Две от фотографиите в експозицията показват паметния момент на мача от 18 септември 1969 г., когато „Етър“ играе с „Левски“, а на стадиона има 40 000 души публика – абсолютен рекорд по посещение във Велико Търново до сега.

Заместник-директорът на библиотеката д-р Иван Александров и модераторът на изложбата Анатоли Петров приветстваха гостите. Сред тях бяха треньорът Георги Василев, още ветерани като Николай Тарапанов, Трендафил Коцев и др., бившият президент на „Етър“ от шампионския му период Тошо Кръстев, шампионите Бончо Генчев и Сашо Христов. Присъстваха сегашното ръководство на клуба, начело с президента Любомир Филипов, синът на Димитър Цеков – Милен Цеков, както и внукът на футболиста, носещ неговото име.

Спомени за вечния голмайстор на „виолетовите“ разказаха синът му Милен Цесков, съотборниците му Георги Василев и Трендафил Коцев, личният му приятел проф. Михаил Харалампиев и Пенко Сидеров.

Анатоли Петров благодари на Милен Цеков, който преди няколко месеца му е предоставил целия архив на баща си, и подчерта, че той не бива да стои в ничий дом, а един ден да бъде дарен на музея на Етър, който всички се надяват да бъде създаден във Велико Търново. Петров добави, че има и други наследници, които са готови да дарят експонати, свързани с великотърновския футбол.

Настоящият президент на „Етър“ Любомир Филипов обяви официално, че клубът ще внесе предложение новият терен до стадион „Ивайло“ да носи името „Димитър Цеков“.

По време на откриването на изложбата беше представена и книгата на Борислав Костов „Царят гол“, в която са включени истории за футболистите Георги Аспарухов-Гунди, Пламен Гетов и Бончо Генчев.