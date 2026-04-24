Ученическо общежитие в Горна Оряховица с визия на хотел след ремонт за над 2,6 млн. евро

Предсрочно напълно обновено е вече общежитието на Професионалната гимназия по хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров“ в Горна Оряховица.

Резултатите по проекта представи инж. Анелия Христова. Проектът e финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост, а осъществяването му бе възможно благодарение на подписания договор между Община Горна Оряховица и МОН през декември 2023 г.

Общата стойност на инвестицията е 2 617 987,61 евро, срокът за изпълнение беше 31 месеца, до 31 май 2026 г.

Освен извършените строително-монтажни работи общежитието е с ново обзавеждане и оборудване.

Сградата е изцяло обновена – положена е топлоизолация по фасадите и нова мазилка, подменена е покривната хидроизолация, монтирана е нова ПВЦ петкамерна дограма със стъклопакет, изградени са нови електрическа, ВиК и мълниезащитна инсталация. След изпълнението на мерките за енергийна ефективност сградата е преминала от енергиен клас „Е“ в клас „А“.

Чрез изграждане на външен асансьор е осигурен достъп за хора в неравностойно положение, обособен е и самостоятелен апартамент с две спални и баня.

Направен е мащабен ремонт и на вътрешните пространства, които са изцяло обновени. Монтирана е нова пожароизвестителна инсталация и е изградена фотоволтаична централа от 96 панела за собствени нужди.

Положени са грижи и за уюта и удобството на учениците, които ще живеят в общежитието. В спалните помещения са осигурени легла с матраци, бюра, столове, гардероби и нощни шкафчета. Читалните са оборудвани с чинове, интерактивни дъски, телевизори и 3D проектори.

Изградена е професионална кухня с всички необходими съоръжения и кухненско оборудване. В мокрите помещения са монтирани професионална перална машина и сушилни, а в медицинския кабинет – медицински шкафове, кушетка и количка. Обзаведени са и общите части и стаите на възпитателите.

Ана РАЙКОВСКА