петък, април 24, 2026
Ученици изчислиха колко бутилки изхвърлят всяка седмица и решиха да ги рециклират

Михаил Михалев

Екоакция започнаха учениците от IX „а“ клас на ЧПГ „Американски колеж – Аркус“ във Велико Търново.

В часовете по немски език те се запознаха със системата за разделно събиране на отпадъците в Германия и у тях се зароди идеята да я съпоставят с тази в България, където големите хранителни вериги въведоха станции за рециклиране на пластмасови бутилки и кенчета.

Учениците, които посещават клуба по математика, занимавайки се със статистика, изчислиха броя на пластмасовите бутилки и кенчета, които възпитаниците на ЧПГ “АК-Аркус“ ЕООД изхвърлят ежедневно в контейнерите. След първата седмица на кампанията резултатите показаха, че около 500 бутилки седмично биха попаднали в контейнера. При цена на бутилка от 0,02 евро всяка седмица на боклука се изхвърлят минимум 10 еврo.

„За повечето от нас това не е голяма сума, но има хора, за които те са много.

По идея на учениците ваучерите, които бяха получени след връщането на бутилките, бяха раздадени на хора, които оцениха не само малката финансова помощ, но и ангажираността на младите хора с теми като опазване на околната среда и доброволчество“, споделиха от училището.

Чувството за удовлетвореност накара учениците да продължат инициативата, увличайки и колежани от останалите класове. По време на акцията деветокласниците запознаха много граждани с възможностите за рециклиране на пластмасови и метални отпадъци, за които много хора все още не бяха информирани. Надяваме се все повече хора да започнат да обръщат внимание на рециклирането като начин за пестене на суровини за една по-чиста планета.

Михаил МИХАЛЕВ

