В Михалци чакат площадка за разделно събиране на отпадъци с надежда за ред и чистота

Придобивката ще улесни хората в предаването на боклуци и ще намали замърсяването

С ГОЛЯМ ИНТЕРЕС ПОСРЕЩАТ ЖИТЕЛИТЕ НА МИХАЛЦИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПЪРВАТА ИЗВЪН ОБЩИНСКИЯ ЦЕНТЪР площадка за разделно събиране на отпадъци. Проектът се приема като значителна крачка към овладяването на нерегламентираните сметища и безразборното изхвърляне на боклуци сред природата.

Темата беше във фокуса на среща между местните хора, общински съветници от „За Павликени“ и представители на сдружение „Ти решаваш“. Разговорът стана част от изнесените приемни по селата в общината на локалните законотворци Ирена Иванова, Иваничка Боянова, Нели Славчева и Цанко Цонев.

Пред присъстващите бяха представени конкретните параметри на бъдещата площадка. На нея ще могат да се предават хартиени, пластмасови, метални, стъклени, текстилни и строителни отпадъци, както и излязло от употреба електрическо оборудване. Идеята е да се осигури регламентирано място, което да сложи край на хаотичното изхвърляне и да въведе ред в управлението на боклуци.

Кметът на Михалци Петко Петков подчерта, че проектът вече е в процес на реализация и представлява част от по-широките усилия за развитие на селото. Той изтъкна, че благодарение на последователната политика на групата общински съветници от „За Павликени“ са осигурени повече средства за малките населени места в общината. Като конкретни примери в Михалци той посочи закупуването на трактор за нуждите на кметството и асфалтирането на улицата към гробищния парк.

В рамките на приемната беше припомнен успешният пример от последните години за спирането на инсинератора край Върбовка благодарение на активната позиция на местната общност, общински съветници и членовете на „Ти решаваш“.

След срещата участниците посетиха мястото, на което предстои изграждането на площадката за разделно събиране, както и сградата на рушащото се килийно училище. Темата за бъдещето на този ценен паметник на културата нееднократно е повдигана от хората през годините с желание тя да бъде запазена и възстановена като част от културното наследство на Михалци и региона.

Галина ГЕОРГИЕВА