Засякоха 90 трошки по обществени паркинги, 40 са нарязани за скрап

Приемат сигнали за още излезели от употреба автомобили, според закона са отпадък

90 ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ, КОИТО ЗАДРЪСТВАТ ОБЩИНСКИ ПЛОЩИ И ПАРКОМЕСТА В СТАРАТА СТОЛИЦА, са установени от местната администрация от началото на 2026 г. до момента.

Собствениците на половината от колите са изпълнили доброволно предписанията за премахване на трошките. Останалата половина от притежателите обаче са се сбогували с возилата си, тъй като превозните средства са принудително репатрирани, бракувани и разкомплектовани.

Проверките за стари автомобили, които стоят като паметници, продължават на цялата територия на града. Понастоящем се обработват 73 преписки.

От Общината приемат сигнали за още такива возила на телефони 062/619 502 и 062/619 503, както чрез приложението за Android и iOS – „Гражданите на Велико Търново“: https://signal.veliko-tarnovo.bg/.

От местната администрация поясняват, че изоставените коли са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Те се премахват от общински или държавни площи, ако регистрацията им е прекратена преди повече от три месеца или са с изтекъл годишен технически преглед, също три месеца от определената дата за нова проверка.

При установяване на изоставен автомобил собственикът трябва да го премахне от заетата площ.

Ако не го направи, се инициира процедура по принудително преместване на специализирана площадка. Ако там возилото не бъде потърсено в 14-дневен срок, следва неговото разкомплектоване.

Разчистването от стари коли цели освобождаване на ценни паркоместа и осигуряване на чисти и безопасни пространства.

Галина ГЕОРГИЕВА