“Миньор” направи важна крачка към спасението, побеждавайки с 3:0 “Локомотив” (Горна Оряховица) на “Стадиона на мира” в Перник в среща от ХХХ кръг на Втора лига. Отборът на Велислав Вуцов поведе с ранен гол на Борислав Николов, а в самия край на първото полувреме Преслав Йорданов намери мрежата с точен удар за 2:0. В добавеното време на двубоя перничани вкараха и трети гол – чрез Александър Александров. Така “чуковете” продължават да държат позиция над чертата с изпадащите, вече с 30 точки.

С три точки повече горнооряховчани са единайсти, а в следващия кръг почиват, тъй като трябваше да срещнат отказалия се от участие в порвенството тим на ФК “Крумовград”.

След мача наставникът на гостите от Горна Оряховица Сашо Ангелов коментира пред БТА, че след негативния резултат би отличил само двама от футболистите, които са играли на ниво.

Той добави, че играчите са допуснали загубата изцяло на психологическа основа, тъй като са били респектирани от Перник.

Ангелов коментира съдийството по време на този мач, а и в предходните четири, като каза, че са били допуснати грешки от страна на реферите, които са оказали влияние върху играта на отбора.

“Локомотив”: В. Димитров, Райков, Георгиев, Иванов, Аршев, Чакъров, Атанасов, Станимиров, Симонс, Роймар, Крис.