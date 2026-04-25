Шестметров лопушник изненада гостите на Празника на лопуша в Бряговица

Местните жители на Бряговица винаги предлагат нещо вкусно за почерпка на Празника на лопуша, но тази година изненадаха всички с шестметров лопушник. Осмото издание на фестивала в стражишкото село отново събра любителите на истинската домашна храна, като кулинарите се надпреварваха кой да покаже най-оригиналната рецепта на ястия с главен герой лопуша. Празникът, посветен на пролетния зеленчук, традиционно се радва на голям интерес. Участниците в кулинарната и фолклорна програма са били 26 колектива от читалища и пенсионерски клубове от общините Стражица, Лясковец, Горна Оряховица, или над 200 човека, уточни за „Борба” председателката на читалище „Самообразование – 1921” Красимира Дончева. Доста по-трудно е да се преброят многото посетители и гости.

А самият голям лопушник е колективно дело на жени от селото и 4 ученички с профил „Готварство” от СУ „Ангел Каралийчев” – Стражица. Направен е от 16 кори, 65 яйца, 16 кофички кисело мляко и неизвестни килограми лопуш, но много. Разбира се, дължината му не затрудни присъстващите и той бе изяден набързо. За печенето заслугата е на сладкарска къща „Йовик” от Бряговица, като често нейни представители са и част от журито през годините.

Кметът на Бряговица Георги Георгиев приветства всички, официален гост бе председателят на Общинския съвет Илиян Маринов, а кметът на Общината Йордан Цонев изпрати поздравителен адрес.

„Журито бе очаровано от топчета с лопуш, орехи и сирене, както и от руло, на което кората, а не плънката, беше от лопуш. Сушица пък се представиха с брашно от лопуш. Имаше и любовни сърми от Ново Градище, други участваха с пастет от дробчета и лопуш. Всяка година кулинарите показват различни неща и ни изненадват. Отново най-атрактивни бяха от Козаревец с техните мекици, те всъщност без мекици не ходят никъде, както и ние не мърдаме от Бряговица без лопушник. Имаше и много сергии, наложи се да откажем на доста търговци. Хубав и весел празник се получи”, разказва с усмивка Красимира Дончева.

Празникът на лопуша бе открит с песни в изпълнение на първокласничката Теодора Борисова, за която това бе първо явяване на бряговишка сцена. Като цяло, настроението се погрижиха самодейни състави от трите общини.

Наградите тази година са колективни. За „Майстор на лопуша” бе обявен пенсионерски клуб „Надежда” – Долна Оряховица. В категория „Супи” победителите са читалищата в Балканци и Мирово, в „Основни ястия” – НЧ „Виделина – 1903” – с. Владислав и ПК „Здравец” – с. Козаревец. Първото място в категория „Десерти” грабна НЧ „Правда” – Горски Сеновец, а в „Предястия” – НЧ „Възпитател – Кесарево”.

Наградата на кмета на Община Стражица Йордан Цонев заслужи НЧ „Зора – 1925” – Ново Градище, а на кмета на с. Бряговица Георги Георгиев – НЧ „Ст. Станев” – Сушица.

Връчени бяха награди за най-малък участник, най-модерно ястие и „Вкусът от миналото”. ПК „Здравец” от Козаревец беше награден за цялостното си отлично колективно представяне.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. организаторите